存股新顯學：野村「強勢高息股」獨創新猷，投資更高效
鉅亨研報 2024-03-08 11:40
景氣復甦推動台股有望出現多頭行情，使台股 ETF 市場強強滾，並以國人最愛的高股息 ETF 最受市場關注，如果有更好的選擇，您會投資哪一種高股息？根據統計，一般高股息指數並沒有明顯超越大盤表現，但「強勢高息股 (股價動能 + 高息 *)」卻能顯著超越大盤指標，追蹤的臺灣趨勢動能高股息報酬指數，8 年多的總報酬高達 392.28%*，遠高於同期間第一代「台灣高股息指數」的 190.45% 及「加權指數」的 189.48%，顯示強勢高息股領漲抗跌，享有更高報酬力、更高股息及較低波動度。(* 資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為 2015/11/17-2024/1/31。野村投信整理)
野村投信繼去年 11/1 推出首檔 ETF「臺灣創新科技 50 ETF」(00935)」，成為市場熱論焦點和創新科技風向球後，再次重磅推出「強勢高息股」投資，以月配息設計與 15 元親民發行價的高股息「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），於 3 月 7 日正式取得證交所核准，將於 4 月 22 日至 4 月 24 日展開募集。「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）有別於市面上高股息 ETF，在保有高股息特色的同時，首創「動能指標」x「股利指標」綜合評比，讓投資高息股更高效，每年２次定期審核成分股依據「動能指標」x「股利指標」的綜合評比進行排序，時時掌握 50 檔最佳強勢高息股，全天候參與股息收益與資產增長，讓新進小資族及新進投資人能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學。
野村臺灣趨勢動能高股息 ETF 經理人林怡君表示，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」追蹤指數以上市櫃前 300 大企業為選股池，排除屬創新版及營建業者並通過流動性檢驗，標準包含近一年成交金額達前 20% 或近一年中有 8 個月自由流通週轉率達 3% 者，並剔除近 1 個月成交金額後 20% 者。指標篩選包含「公司要夠大 (自由流通市值前 300 大)」、「公司要賺錢 (近 3 年皆有配發現金股利)」及「公司要符合 ESG (有編制年度永續報告書) 」。之後再依據「動能指標」x「股利指標」的綜合評比進行排序，於每年 5 月與 11 月定期審核成分股，提前卡位下一階段極具投資價值的標的，去蕪存菁精選新一代 50 檔兼具「高股息」及「股價趨勢動能」的強勢高息股。根據臺灣指數公司數據，臺灣趨勢動能高股息指數自 2019 年以來，過去五年平均殖利率達 7.34％，2023 年更高達 8.8％，而且指數的年化報酬率更高達 21.90%*，在追求高息的同時、還能享有資本利得的機會。 (* 資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg，回測期間為 2015/11/17-2024/1/31。野村投信整理)
野村投信再次創新出發，推出首檔結合「趨勢動能」x 優化的「高股息」篩選標準，成為新一代高息股的投資新顯學，有別市面熱賣高股息 ETF，追蹤指數之持股重覆性低，「學術實證」加上「實質指數數據」的雙重驗證下，兼具「趨勢動能」x「高息」的「強勢高息股」投資策略可望提升整體報酬、有效降低投資波動，讓投資人在獲取相關收益機會的同時，享有更高存股的 CP 值。一般而言，會選擇高股息 ETF 與存股的投資人，採取的都是分時投資策略，代表重視風險與投資穩健，然而，個股操作可以取得比較高的獲利，但是風險也相對較高，相較於個股投資，ETF 可以將風險分散到數十檔個股中，又可參與行情，長期亦能取得穩定獲利，無論您是新手投資者還是有經驗的股市參與者，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」為您開啟強勢高息股投資首航旅程，值得掌握機會。
「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」首創指標、獨特流程，精選 50 檔強勢高息股
選擇高股息 ETF 時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使 ETF 長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數 (簡稱「臺灣趨勢動能高股息指數」)」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
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