先進製程不死，台股多頭不止

野村腳勤觀點：

蘋果本業是「消費性電子產品」製造商，本質上就不具備 AI 的「DNA」，然而近期卻傳出蘋果決定終止發展電動車計畫，轉投入於發展生成式 AI，若此消息為真，絕對是改變市場的震撼彈，要知道蘋果去年的研發支出約 300 億美元，不到年收入的 8%，遠低於微軟、亞馬遜、Alphabet 和 Meta 的平均 17% 以上，而蘋果去年產生了約 1,070 億美元的自由現金流，遠超過 標普 500 指數 的其他公司，即便追趕 AI 熱潮的代價不菲，但以蘋果這位巨人的雄厚財力，無論是建置伺服器亦或是開發軟體，絕對都是數百億美元的天文資金投入。最重要的是，過往蘋果習慣以「機器學習」來稱呼 AI，但近期庫克卻直呼 AI 來吸引消費者目光，連蘋果也不得不承認，AI 的時代真的已經來臨。 經理人視角：

從近期 FED 主席鮑威爾以及官員談話，可看出 FED 已將重點轉向決定何時開始降息。考量去年基期極高 (2023 年 Q2 之前通膨維持在 5% 以上)，預期今年美國通膨年增率放緩趨勢可望延續，而近期市場修正 2024 年初時對於 FED 全年降息最高達 7 碼的預期，目前預估已下修為全年降息 3~4 碼，基本上與 FED 點陣圖暗示降息 3 碼的結論一致，此有助於未來利率風險下降，對全球股市創高再添助力。回到台股，護國神山台積電絕對是這波大盤創新高的最大功臣，從去年第四季開始，庫存修正就已接近尾聲，再加上今年 AI 投資持續助攻，這些都是幫助大盤及 AI 相關類股持續上攻的主因，台積電表示未來 AI 佔營收比重將達 2 成以上，先進封裝、半導體設備材料等也跟著連帶受惠。唯一要注意的是，今年許多產業開始復甦，資金不會像去年一樣集中在特定幾個產業，因此需要留意類股快速輪動的風險，投資人切忌頻繁換股或積極追高，鎖定成長性最佳的產業並且長期持有才是最佳的投資策略。

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