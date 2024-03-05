【一分鐘看圖論市】 市場迅速調整預期，未來利率風險下降
鉅亨研報 2024-03-05 10:53
從近期 FED 主席鮑威爾以及官員談話，可看出 FED 已將重點轉向決定何時開始降息。考量去年基期極高 (2023 年 Q2 之前通膨維持在 5% 以上)，預期今年美國通膨年增率放緩趨勢可望延續。近期市場修正 2024 年初時對於 FED 全年降息最高達 7 碼的預期，目前預估已下修為全年降息 3~4 碼，基本上與 FED 點陣圖暗示降息 3 碼的結論一致，此有助於未來利率風險下降，對全球股市創高再添助力。
2 兆日圓補貼！日本政府重金禮聘巨頭赴日投資
過去日本半導體產業雖然沉寂多時，但在全球半導體關鍵材料及設備領域仍然具備競爭力與絕對優勢，在全球半導體材料市場中，日本企業市佔率超過 50%，而半導體設備市場市佔率則佔超過 30%。最新 2023 會計年度的修正預算案，日本政府提撥 2 兆日圓補助半導體與生成式 AI 產業發展，是有史以來最大的半導體預算金額，也展現了日本重返半導體強國的決心。
全球金融市場重點回顧 (2/26~3/01)
【成熟市場】
- 美國 1 月 PCE 續降，惟服務業細項仍具黏性
- PCE 年增 2.4%(前值 2.6%)、核心 PCE 年增 2.8%(前值 2.9%)，皆符合預期。惟 PCE 月增 0.3%(前值 0.1%)、核心 PCE 月增 0.4%(前值 0.1%)，且服務細項仍具黏性 (年增 3.9%、月增 0.6%)，為後續觀察重點。
- 歐元區 2 月 CPI 進一步回落，強化今年稍晚降息預期
- CPI 年增率 2.6%(前值 2.8%)，主要經濟體如德國、法國、西班牙等 CPI 均降溫。根據路透調查，預期 ECB 於 3/7 政策會議維持利率不變，最快 6 月首次降息。
- 日本 1 月 CPI 高於預期，支持 BOJ 在 4 月結束負利率政策
- CPI 年增 2.2％(預期 1.9%)、核心 CPI 年增 2.0%(預期 1.9%)，雖較 12 月下滑但仍高於 2% 通膨目標；BOJ 政策委員高田創表示應開始討論超寬鬆貨幣政策退場。
- 美國第四季實質 GDP 修正值季增 3.2%，略微降溫
- GDP 修正值低於初值 3.3%、預估中值 3.3%，主要企業庫存金額遭下修。儘管如此仍遠高於初值預估 2.0%，也顯示今年經濟雖會降溫，但應可避免衰退。
- 藍海變血海？蘋果據報取消電動車開發計畫
- 彭博報導，蘋果將取消長達 10 年的電動車研發計畫，改為發展生成式 AI。
【新興市場】
- 香港財政政策加碼，2 月資金回流中國、A 股重返 3000 點
- 香港針對樓市宣布取消「額外印刷稅、買家印花稅、新住宅印花稅」。近期中國股市回暖，北向資金 2 月淨買入 A 股 607 億人民幣大於 2023 全年金額。
【債匯金市】
- 通膨放緩帶動美元指數回落、金價創歷史新高
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