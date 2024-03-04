外資大舉加碼！2月「聰明錢」A股淨買入量超越去年全年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-04 16:00

Wind（萬得）的數據顯示，2 月「北向資金」加碼中國 A 股市場人民幣（下同）607.44 億元，創 13 個月新高，且 2 月「北向資金」的淨買入量超越去年全年。

據《財經》雜誌上周五（1 日）報導，貴州茅台、招商銀行及中國平安，是過去 20 天「北向資金」淨買入最多的 A 股股票。

另據《第一財經》報導，去年「北向資金」累計淨流入 437.04 億元，與多數機構最初預測的 3,000 億元相去甚遠。

外資持倉佔 A 股總市值比重雖不到 4%，但其動向常常反映海外資金對中國市場的預期，亦被稱為「聰明錢」。因此，外資動向常對 A 股市場風險偏好產生影響。

摩根士丹利在 2 月 29 日發布研究報告，稱監管政策立場變化、對私營部門的支持、房地產市場回穩、物價指數回升等因素，都帶動 A 股市場回升，並吸引資金流入。

就提振股市政策而言，一方面，為避免悲觀情緒蔓延，中國「國家隊」已入場托市。據瑞銀測算，今年迄今「國家隊」透過 ETF 淨流入 A 股的資金，可能超過 4,100 億元，並預料在極端市場情況下，「國家隊」可能會持續加碼。

另一方面，中國政府加強量化交易監管。近日以破兆量化基金為代表的投資部門，被要求收縮槓桿，以減少對股市的衝擊。

與此同時，中國政府增強對實體經濟的支持力道。2 月 20 日，中國央行把 5 年期以上貸款市場報價（LPR）利率下調 25 個基點，為史上最大調降幅度。

對外資而言，吸引他們重返 A 股市場的另一考量因素，是 A 股估值較低，且他們大多低配，這意味著有一定上調空間。

「許多投資者低配中國，需要儘快重新考慮布局。」East Capital 資產管理公司合夥人 Karine Hirn 表示。