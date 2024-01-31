日企獲利頻創新高！日經強勢反超美國道瓊，外資持續加碼日股
鉅亨研報 2024-02-27 13:02
2/21 Nvidia 財報報喜，加上台積電熊本廠於 2/24 開幕，激勵日本半導體股走高，並帶動日經指數再刷新高，日股在外資的持續追捧下氣勢如虹，日經 255 指數一舉突破 3 萬 9 千點大關，並改寫歷史新高。創新高後漲勢能否持續，成為不少投資人心中的疑惑，我們重申日股的多頭氣勢可以延續。除了盈餘快速成長，持續進行結構性改革 (加速實施庫藏股、提高股利發放)，讓日企發揮「1+1>2」的綜效，持續推升股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(P/B Ratio) ，日股仍享有價值重估(Re-Rating) 的空間，野村資產管理日本策略價值基金團隊認為，即便日股突破新高，後續多頭動能可望延續下去，包含東京證交所推動公司治理改革受外資正向看待，弱勢日圓催化日本經濟重心的製造業領銜復興，加上美中角力建立全球新秩序、日企獲利增長、即將到來的春鬥、AI 熱潮助攻下，日企半導體產業在材料、設備領域握有全球供應鏈絕對主導權，全球市占率高達 52％，日本製造業有望重回過往榮景，預料日股後市動能在各項政策發酵、基本面穩健等利多加持下，可望持續創新高，投資日股應長期持有。
日本脫胎換骨，日經睽違 34 年突破歷史新高
野村資產管理日本策略價值基金團隊表示，在財報利多持續發酵與日企持續進行的結構性改革驅動下，日股持續受到全球投資人的青睞、買氣不斷，截至 2/17，外資已連續 7 週買超日股，今年以來累計買超金額擴大至 3.8 兆日圓，已超越了近 10 年單年度的紀錄。2/21 美股盤後 Nvidia 財報優於預期的好消息，激勵日本半導體相關股飆漲，晶片設備巨擘東京威力科創 (TEL) 大漲 5.97%、測試設備商愛德萬測試 (Advantest) 大漲 7.49%、半導體製造設備商 Screen Holdings 大漲 10.16%、晶圓切割機廠 DISCO 大漲 9.42%、矽晶圓龍頭廠信越化學上漲 3.34%，同時也都改寫了掛牌上市以來歷史收盤新高紀錄，而日經 225 指數也在半導體相關個股的領漲下一舉突破了 3 萬 9 千點大關，2/22 收盤價來到 39,098.68 點，改寫歷史新高！同時成功反超美國道瓊工業指數，2024 年初以來更是繳出雙位數的亮眼表現，漲幅已達 16.84%，在全球主要股市當中持續表現最佳。
彎道超車！ 日經強勢反超美國道瓊
野村資產管理日本策略價值基金團隊指出，2023 年 Q4 財報季近尾聲，日企獲利報出驚喜，東證指數五百大企業的 2023 年第四季稅後淨利總額再登新高，較 2022 年同期增長 46% 至破紀錄的 13.9 兆日圓 (930 億美元)，市場樂觀預估日企 2023 財年 * 盈餘 (EPS) 年增率將達到 14%，超越美國及歐洲股市企業獲利表現。除了盈餘快速成長，日企持續進行的結構性改革 (加速實施庫藏股、提高股利發放)，推升股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(P/B Ratio) ，使得日股仍享有價值重估(Re-Rating) 空間，因此我們認為即便日股突破新高，後續漲勢仍將延續，建議投資人應以長線布局日股、持續加碼為策略。(* 日本財年為每年 4 月至隔年 3 月止，2023 財年為 2023 年 4 月至 2024 年 3 月。)
野村投信投資策略部副總經理張繼文進一步指出，接下來 3 月即將公布的 2024 春鬥結果與未來日本央行（BoJ）貨幣政策動向，將是投資人關注的焦點，建議投資人正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」，因為這代表日本正式擺脫長期通縮環境，對日本經濟與股市反而是一項長線利多。野村投信認為，4 月以後日銀貨幣政策可能出現調整，屆時若使日股出現短期震盪或回檔，反而是提供投資人一個良好的長線進場加碼時機。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管基金經理河野光成(Mitsunari Kawano) 指出，一般傳統價值投資多為挑選評價被低估股票，並在股價上漲至合理評價後進行獲利了結。然而「野村基金(愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金」有別於傳統價值投資，除了找尋評價被低估的股票，同時還會考量企業未來成長價值。日本野村資產管理基金管理團隊，專注尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力，尋找價值長期低估企業，突破市值與產業框架，由下而上嚴選優質的企業，基金擅長掌握潛力優質個股，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會。從產業配置來看，目前「野村基金(愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金」相對於參考指標 - 東證指數（TOPIX）明顯加碼於科技產業，顯示團隊看好半導體相關個股未來的成長潛力，投資策略便是找出具有長期股價成長動能的股價，並利用其股價被低估時進行投資，無論短期、中期、長期績效都能勝出參考指標及同類型基金，成為投資人投資日股的堅強後盾。建議投資人視己身風險承受度，回檔時可逢低單筆加碼，或定期定額布局中長期持有，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬，此外，在投資日股時，建議選擇基金操盤人為在地日本專業經理團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場的封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
|
6 個月
|
1 年
|
2 年
|
3 年
|
I 股日圓
|
13.72
|
13.86
|
38.59
|
52.41
|
76.49
|
同類型平均
|
11.28
|
7.30
|
26.02
|
31.55
|
39.22
|
四分位排名
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
I 股美元避險
|
15.30
|
17.06
|
45.69
|
63.52
|
89.67
|
同類型平均
|
13.96
|
6.87
|
22.10
|
23.80
|
26.93
|
四分位排名
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
資料來源：Lipper，資料日期：2024/1/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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