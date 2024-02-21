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台股表格

台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

鉅亨台北資料中心 2024-02-21 13:49

                                                                                                                      
                                                                       實際                                           
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 02/21      
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數      
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6442   光聖         2/29  上市增資       2/22-2/26      791   57.00     57.00  台新        1      2/27                
2836   高雄銀       2/29  上市增資       2/22-2/26    42500   10.70     10.70  富邦        5      2/27                
2547   日勝生       2/27  上市增資       2/21-2/23     6375    8.70      8.70  國票        1      2/26                
8087   華鎂鑫       2/26  上櫃增資       2/20-2/22      765   40.00     40.00  國泰        1      2/23     83646      
2476   鉅祥         2/22  上市增資       2/16-2/20    1,275   58.00     58.00  中國信託    1      2/21    321432      
1799   易威         2/21  上櫃增資       2/15-2/19      510   28.60     28.60  第一金      1      2/20    320586      
6242   立康         2/21  上櫃增資       2/15-2/19      425   45.00     45.00  玉山        1      2/20    148141      
6761   穩得         2/21  上櫃增資       2/15-2/19      425   52.50     52.50  富邦        1      2/20    260814      
                                                                                                                      
備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。                                        
                                                                                                                      
      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售                                        
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認                                          
        購價款繳存截止日時，1併繳存。





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