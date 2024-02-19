實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 02/19 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2547 日勝生 2/27 上市增資 2/21-2/23 6375 8.70 8.70 國票 1 8087 華鎂鑫 2/26 上櫃增資 2/20-2/22 765 40.00 40.00 國泰 1 2/23 2476 鉅祥 2/22 上市增資 2/16-2/20 1,275 58.00 58.00 中國信託 1 2/21 97530 1799 易威 2/21 上櫃增資 2/15-2/19 510 28.60 28.60 第一金 1 2/20 209560 6242 立康 2/21 上櫃增資 2/15-2/19 425 45.00 45.00 玉山 1 2/20 95471 6761 穩得 2/21 上櫃增資 2/15-2/19 425 52.50 52.50 富邦 1 2/20 166937 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。