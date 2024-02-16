航向土星
鉅亨研報 2024-02-16 09:53
權股價指數近 6 個月價量表現：
野村腳勤觀點：
今年農曆春節「很 AI」
春節期間美股好不熱鬧，ARM Holdings 把生成式 AI 的火熱格局推升至新的層次，即便目前仍只處於產品初期階段，也難掩長線強勁的成長動能。從 ARM 到輝達、超微、北美大型雲端服務供應商們 (CSP) 等 AI 先驅先後釋出的 AI 發展藍圖來看，對台系供應鏈後續的帶動效益是無庸置疑的，況且台灣 AI 族群股價已經休養生息了半年之久，我們認為面對第一季季報公布前的資訊空窗期，任何的股價修正皆能輕易替部位不高的投資人帶來回補機會。除了 AI，我們也持續關注折疊式智慧型手機及平板等新品的發展，看起來 2024 年會是相當有意思的一年。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）終端庫存去化順利：即便是壓力最大的幾個次產業，預期第二季也會回到健康水準
（二）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局
（三）聯準會降息：未實現的降息，以利多視之
大盤利空因素：
（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅
（二）通膨隱憂：紅海危機擴大，航價攀升以及供應鏈混亂的問題，通膨隱憂再起
（三）匯率波動：聯準會降息預期造成美元指數震盪，預計對台廠獲利造成壓力
降息預期落空，創造台股買點
聯準會今年開始討論降息議題，但農曆春節期間公布的美國元月通膨數據回升，使預期 3 月降息的投資人大失所望，不過不意外地，AI 相關族群股價逢回處處可見買盤介入的影子，樂觀情緒化解了總體逆風。投資人應該清楚總經三部曲：復甦→成長→榮景，我們認為聯準會終將承認美國已不需如此高的利率水準抑制通膨下行，隨著降息循環展開，2024 年將是介於復甦與成長之間的過度期，從以往經驗來看，這段過度期的震盪及雜音不會少，但面對各式各樣，不同型態的股價修正，讀者們都不該忘記後頭仍有未實現利多會隨著時間逐一發酵，包括還沒來臨的降息、還沒來臨的名目成長再加速、以及還沒來臨，由生成式 AI 等殺手級應用所帶來的榮景期。我們重申 AI 是百年來難得一見的偉大旅程，一段足以帶領投資人航向土星的旅程；未來不論是圖形處理器 (GPU) 還是特殊應用積體電路 (ASIC) 勝出、雲 AI 還是邊緣 AI 能享有更快的成長，台灣那些可敬的 AI 供應鏈成員們都將是競爭力滿滿的長線贏家。
各期間績效表：（％）
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