〈財報〉後疫情報復性出遊消退 萬豪酒店今年財測落後預期
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 20:51
飯店營運商萬豪國際集團 (MAR-US) 周二 (13 日) 預測 2024 年獲利低於華爾街預期，因為美國客房收入已從疫情後的高點恢復正常。
在經歷後疫情「報復性消費」的激增後，美國的旅遊需求和成本已恢復到正常水平。旅遊業者預計 2024 年的成長將來自中國等國際市場，中國是從疫情中復甦的最後一個落後地區。
LSEG 數據顯示，萬豪預計 2024 年全年獲利在每股 9.18 至 9.52 美元間；而分析師之前預期為每股 9.69 美元。
該公司股價在周二盤前交易下跌 1.7%。
受中國房價和入住率上升的推動，萬豪第 4 季酒店關鍵指標每間可用客房收入同比增加 7.2%。全年客房收入較 2022 年成長 14.9%。
執行長卡普阿諾 (Anthony Capuano) 就今年預期表示：「隨著全球可出租客房收入成長正常化，預計全球全年可出租客房收入將成長 3% 至 5%，淨客房增加 5.5% 至 6%。」
萬豪第 4 季調整後獲利為每股 3.57 美元，高於分析師預期的每股 2.12 美元。
當季營收為 61 億美元，大致符合 62 億美元的預期。
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