鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.7元，預估目標價為134.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.7元，其中最高估值6.9元，最低估值6.31元，預估目標價為134.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.9(6.9)
|7.94
|9.04
|最低值
|6.31(6.31)
|6.75
|7.6
|平均值
|6.63(6.62)
|7.41
|8.31
|中位數
|6.7(6.62)
|7.38
|8.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|153,802,060
|171,846,740
|191,838,000
|最低值
|148,336,000
|158,730,000
|171,249,830
|平均值
|151,623,010
|167,507,740
|182,224,710
|中位數
|152,054,000
|169,487,000
|182,905,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.19
|6.01
|4.31
|4.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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