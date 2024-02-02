掌握ETF投資大亮點！回檔買還是創高買，關鍵密碼在創新科技ETF
鉅亨研報 2024-02-02 14:26
FOMC 會議出爐，維持利率不變，美國就業市場持續具彈性，支撐消費動能仍佳，核心通膨則維持較市場預期快的速度放緩，隨著近期經濟數據普遍優於預期，市場憧憬美國經濟軟著陸，2024 年關注重點仍在美國 FED 利率政策，若 FED 轉向啟動降息，美元指數將承受下行的壓力，資金也將移往非美市場，而台灣殖利率長期在全球平均水準之上，將成為吸引外資長期買盤的誘因，買超力道可望延續，可伺機加碼布局創新科技 ETF。台股封關倒數，美超微財報及展望皆優於預期，激勵 AI 相關族群走強，目前台股本益比約 17.89 倍，主要受 AI 相關的科技股推升本益比至五年平均 15.53 之上，考量 2024 年企業獲利成長接近 3 成，PEG 超過 1.6 倍水準，創新科技股仍相當具有投資價值，近期台股站上萬八再度引發投資熱潮，當然也有不少人居高思危，擔心現在進場可能會買在高點而裹足不前。究竟，投資台股該怎麼買？想勝過大盤又該買什麼？根據統計，2016 年以來若封關日進場並抱股過年，台股新春開盤平均收漲 0.78%；若拉長時間持有時間至 6 個月及 1 年，則平均上漲 8.98% 及 15.45%，表現更亮眼，顯示農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯表現，建議投資人布局創新科技 ETF，參與春節後紅包行情。
搶賺新年紅包財，封關進場旺整年
資料來源：Bloomberg、TIP，2015/12/31~2024/1/24。上述採台灣加權總報酬指數。封關日分別為 2016/2/3、2017/1/24、2018/2/12、2019/1/30、2020/1/20、2021/2/5、2022/1/26、2023/1/17；新春開盤日分別為 2016/2/15、2017/2/2、2018/2/21、2019/2/11、2020/1/30、2021/2/17、2022/2/7、2023/1/30。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測
近日 AI Server 領導大廠美超微（Supermicro）公布第四季財報，營收季增 72.6%，年增 103.3% 高於市場預期，2024 第一季展望也優於市場預期並上調全年營收財測，同時高喊「驚人的成長才剛開始」，為 AI 伺服器前景按讚。受惠於 AI Server 需求強勁，加上 AI Server 的 GPU 缺料狀況有改善，出貨轉佳，AI 相關台廠供應鏈包括廣達、緯創等代工廠，PCB 族群金像電、博智、欣興及健鼎，連接器廠優群、封測廠華泰將持續受惠。此外，市場催化利多愈來愈多，邊緣 AI 未來將躍居科技業的成長主流，基本面搭配 AI 題材加持，都助推了創新科技 ETF 的後市。隨美國經濟可望軟著陸，加以 AI 逐漸開顯進入應用階段，投資人可透過創新科技 ETF 布局掌握 AI 成長獲利商機。野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，台股長期向上適合長期投資持有，加上台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力，全球恰逢 AI 新科技浪潮，未來應用在各行各業的新科技商機可望持續大幅成長，因此聚焦在新科技公司股票的臺灣創新科技指數，可望提供投資人中長期更具潛力的投資機會。近期台股衝破萬八後出現高檔震盪，投資人不妨正面看待，無論是分批布局或逢回加碼台股，中長期而言可望歡喜收割，而適度配置創新科技股票則有機會為財富成長再添動能。
根據統計，2015 年底以來，無論拉回買還是創新高追，投資加權指數平均表現皆不俗，以 20、60、120、240 個交易日來看，平均表現分別為 1.13%、3.48%、7.12%、14.80%，但若是遇到市場下跌後進場，平均持有報酬則更加亮眼，拉回買的效果普遍更好。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台灣以科技業聞名世界，尤其目前全球颳起一波 AI 新科技浪潮，投資若聚焦在創新科技相關股票，以「臺灣創新科技 50 指數」為例，任一時間進場持有「臺灣創新科技 50 指數」短中長期績效平均表現可望比大盤更提升 0.6%~8%。對於精打細算的投資人，倘若「只想買跌不買漲」，也就是當台股下跌時才進場，平均報酬表現可望比任一時間進場再往攀升一些，而投資創新科技相關 ETF 表現更具亮眼，00935「野村臺灣創新科技 50 ETF」有望持續受惠。2024 年 AI 將全面落地實現，帶動終端產品迎接復甦成長行情，現階段更是進場存股良機，加上 AI 應用進入百花齊放的格局之際，熱潮持續升溫，創新科技行情有望延續，今年封關前，可以持續留意近期創新科技表現最強的 AI 相關供應鏈族群，提早做好投資佈局，作為龍年搶賺紅包行情，建議投資人視己身風險承受度加碼單筆布局或定期定額方式持續中長期存股創新科技 ETF，掌握後市上漲爆發力，輕鬆提升投資績效。
【聰明投資】漲多進場莫要慌，若遇回檔更該買
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，資料日期：2015/10/18-2024/1/23。資料分別採台灣加權指數、臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數 (2015/10/18~2023/6/30 為模擬回測數據)，數據皆採總報酬指數。進場持有 n 日表現係指持有 n 個交易日之期間報酬。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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