【一分鐘看圖論市】期待日本的自主呼吸
鉅亨研報 2024-01-30 09:56
日銀：決戰 4 月天
日銀 (BoJ) 總裁植田和男稱，4 月會議是調整貨幣政策與否的關鍵。會後，Interest Rate Swap 顯示 4 月 BoJ 移除負利率政策的機率從 44% 升至 75%。與聯準會(Fed)2022 年 3 月啟動的升息循環不同，日銀面對的不是失控的通膨壓力，而是走出失落 30 年的名目 GDP 趨勢上行，投資人可正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」。
歐洲央行轉向偏「鴿」
歐洲央行本次續按兵不動，行長拉加德會後措辭並沒有強烈反駁市場對於歐洲央行將從 4 月份開始降息的預期，並表示通膨控制進展相當明朗 (左圖)、歐元區 20 國的薪資增長也已放緩，央行可能會在夏季降息一次，其他歐央官員們也已經達成「在夏季降息」的共識。市場對這次的會議解讀更為鴿派 (右圖)，使交易員們提高對 ECB 降息前景的預期，現在認為到 6 月將累積降息 50 個基點，歐元也持續在會後貶值，歐洲股市也溫和收漲。
【成熟市場】
- 美國第四季實質 GDP 季增年率僅下滑至 3.3%，超出預期
- 拜健康的庫存建立及貿易活動之賜，第四季美國經濟名目成長下滑速度未如預期般迅速，民間需求則受強勁的商業投資及個人消費支撐。
- 美國第四季核心 PCE 季增年率持平 2%，符合預期
- 連續兩季保持 2% 增速，而關鍵的核心服務通膨增速僅 2.6%(2020 年底以來最低增速)。第四季名目 PCE 季增年率則從前值 2.6% 大幅下滑至 1.7%。優於預期的經濟表現加上通膨處於下行趨勢，使市場對美國正在實現軟著陸更添信心。
- 歐洲央行 (ECB) 按兵不動，對降息開大門
- 總裁拉加德未駁斥利率市場對降息的定價，但提及降息前需檢視第一季的薪資數據。市場預期 ECB 將在夏季之前啟動降息循環。
- 日銀 (BoJ) 按兵不動，重申對通膨達標信心漸增
- BoJ 將 4 月開始的 2024 財年通膨預測下修至 2.4%(原 2.8%)，2025 財年從 1.7% 上修至 1.8%。總裁植田和男表示，4 月將是貨幣政策調整的關鍵時刻。
- 東京 1 月通膨增速放緩，反映成本推升通膨下行趨勢
- 1 月不含生鮮食品 CPI 年增率從前期 2.1% 降至 1.6%（市場預期值 1.9%），反映能源成本下降、住宿和加工食品價格漲幅放緩的結果。
【新興市場】
- 中國人行 (PBoC) LPR 按兵不動，無預警降準 2 碼
- 一年期與五年期貸款市場報價利率 (LPR) 連續五個月不變，但 1/24 突襲式宣布 2/5 起調降存款準備率 2 碼（預計釋放 1 兆人民幣中長期資金），並調降支農支小再貸款、再折現利率 1 碼，帶動陸股全線反彈。
【債匯金市】
- 市場預期日銀利率正常化，日本債市快速重新定價
- 日銀釋放溫和鷹訊，投資人大幅拋售日本公債，10 年期公債殖利率重新定價，即便東京 1 月通膨低於預期，上週五仍站穩 0.7% 關卡。
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