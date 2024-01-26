鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-26 08:25

台股在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 領軍下，一舉攻上萬八、改寫近兩年新高，連續站上所有均線五天，美股道瓊指數也重上 38000 點，法人看好，台股此次在上漲過程中帶大量，顯示多方支撐力道強勁，不過，下週除了重量級法說會、聯準會利率決策會議接連登場，台股也即將封關，需留意量能變化，恐導致盤勢進入狹幅震盪走勢。

市場消息方面，輝達執行長兼創辦人黃仁勳指出，去年是 AI 元年，今年將持續下去，更看好世界正處於 AI 擴張和成長的開始，並預計未來十年將看到產業重塑，且會遍及每個產業，另外也指出 AI 晶片供給持續相當緊張，此次來台也與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 總裁魏哲家一同用餐，希望共同努力滿足客戶需求。

另外，晶圓代工進入新競合時期，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 和英特爾 (INTC-US) 共同宣佈，雙方將合作開發 12 奈米製程平台；此次將由聯電提供 12 奈米 FinFET 製程技術，在英特爾美國亞利桑那州 Ocotillo Technology Fabrication 的 12、22 和 32 廠進行開發和製造，預計在 2027 年投入生產。