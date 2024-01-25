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台股表格

台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

鉅亨台北資料中心 2024-01-25 18:38

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 01/25
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6153   嘉聯益      01/26  上市增資    01/22-01/24      3400   18.00     18.00  宏遠       01     01/25    125338
6692   進能服      01/29  初上櫃      01/23-01/25      1818   30.00     30.00  統一       01     01/26     93348

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。



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