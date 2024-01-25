把握Q1營收爆發及年初的做夢行情

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/1/24）

野村腳勤觀點：

電力能源宇宙成形

2016 年政府提出「能源轉型」計畫以來，越來越多小型能源公司當起了「小台電」，不管是離岸風電還是太陽光電，這些企業只要有能力算出進入及流出電網的電有多少，就能將綠電放在綠電交易平台上販賣。對於政府來說，通過政策支持讓台灣成為綠電的領導者，最後就能行銷到全世界，對於企業而言，綠電供不應求，收購價格是普通發電的 2~3 倍，怎麼看都是雙贏的局面。也因此在近幾年的發展下，「電力能源宇宙」慢慢成形，從綠電的提供者、到架設電網的重電業者、再到建置發電廠的鋼鐵業者，許多零散的產業因為政策和趨勢，逐漸形成一條完整的產業供應鏈。如果說 AI 是未來 20 年的主流，那麼綠電下的電力能源產業鏈可能就是永續發展的桃花源。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）升息近尾聲：聯準會點陣圖顯示 2024 年降息 3 碼，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（二）電子業展望轉佳：台積電樂觀看待 2024 年 AI 布局及需求，將引領半導體產業復甦

（三）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）通膨隱憂：紅海危機擴大，航價攀升以及供應鏈混亂的問題，通膨隱憂再起

（三）匯率波動：聯準會降息預期造成美元指數震盪，台灣廠商獲利估計受衝擊

把握 Q1 營收爆發及年初的做夢行情

外資近期動作頻頻，實際上這也是外資一貫期貨現貨兩邊賺的手法，果不其然 1/17 大賣後兩天就回頭買了 808 億元，其實外資大賣只是假議題，只要把握聯準會降息以及台灣殖利率在全球平均水準之上，外資長線買盤回流仍是趨勢。而台股這一波強勢反彈最主要當然是受惠台積電法說樂觀，它是一個引信，亮點不在於獲利表現如何，而是在於 3nm 先進製程及 AI 佈局，包括 2023 年 3nm 營收佔比 6%，2024 年有望成長至 15%，Cowos 產能今年也將翻倍，市場估計從去年 120K 增加至今年 300K，這代表整個 AI 產業都將受惠以及後續轉化的營收將在今年看到，台積電好大家才會好，也因此帶動了個 AI 族群的全線反彈。最後過往台股在年初都會有所謂做夢行情，也就是估值有重新評估的機會，今年也有望在營收成長的幫助下，有機會挑戰歷史新高。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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