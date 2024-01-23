【一分鐘看圖論市】神山指路

神山點亮全球科技股 2024 新希望

全球晶圓代工龍頭台積電 (TSMC) 公布強勁的 Q4 財報，關鍵的 2024 營收官方預估年成長 24~26%，超出華爾街主流券商預期，主因智慧型手機及高速運算 (HPC) 進入復甦週期，3 奈米需求異常強勁。AI 展望振奮投資人，2024 年 AI 晶片需求仍會大於 CoWoS 產能供給，供不應求態勢至少將延續至 2025 年。與台積電財報相吻合，美國半導體產業協會 (SIA) 公布 2023 年 11 月全球半導體銷售額 480 億美元，年增 5.3%，終結連續 15 個月的衰退，並預期 2024 年可望出現雙位數成長，基本面的好轉將是 2024 年台灣半導體族群的最佳推手。

資料來源：Bloomberg, TSMC；資料日期：2024/01/18。 註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。

不急於升息，日股再添利多

日本 12 月通膨數據減速，核心 CPI 年增率 2.3%（連續第二個月降溫），且自 2023 年初以來的下滑趨勢仍未翻轉。此一重磅數據可能成為日本央行（BoJ）本週利率會議按兵不動的關鍵理由。日本成本推升型通膨持續緩和，需求推升型通膨趨勢尚未明朗，這大大削減了 BoJ 採取鷹派手段的風險，獲得多數投資人的歡迎。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2024/01/19 。* 各區域股市採 MSCI 系列指數，原幣計價。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

全球金融市場重點回顧 (1/13~1/19)

【成熟市場】

美 12 月零售銷售強勁，創近三個月最大增幅

月增率 0.6%(前值 0.3%、市場預期 0.4%)，多數項目皆顯現穩定或改善的連續趨勢。截至 1/19，利率期貨隱含 3 月降息一碼機率下滑至 48%，按兵不動機率上升至 51%。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2024/01/19。 以上個股僅為舉例，不做個別公司個股銷售及推薦之用。

聯準會 (Fed) 官員持續淡化 3 月降息預期

聯準會理事 Waller 稱，利率政策的調整必須審慎而非倉促 (to be carefully calibrated and not rushed)；今年適合降息，但應緩慢地進入寬鬆階段。亞特蘭大 Fed 總裁 Bostic 則預估今年第三季之前不會降息。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德打擊降息預期

拉加德稱 ECB 可能在夏季降息，但強調「如果市場對降息預期如此之高，遠超過可能發生的情況，那就無助於我們抗擊通膨」。

截至 1/19，標普 500 企業 Q4 EPS 年減 1.7%，低於預估值 1.6%

截至 1/19 共計 10% 標普 500 企業公布 Q4 財報，62% 企業獲利優於預期。

【新興市場】

中國 2023 年 GDP 達陣官方目標

第四季與 2023 全年 GDP 年增率皆為 5.2%，低於市場預期，房地產低迷影響企業投資、就業及消費支出是主因。即便結果略高於官方 5% 目標，但投資人焦點仍轉向決策官員 2024 年會採取哪些措施來刺激經濟成長。

中國人行 (PBoC) 按兵不動，降息預期落空

人行決議維持中期借貸便利 (MLF) 利率 2.5% 不變，未如市場預期進一步寬鬆。上次人行降息為 2023 年 8 月，一年期利率從 2.65% 調降至 2.5%。

【債匯金市】

降息預期受挫，英美歐公債殖利率全面上揚

英國 12 月 CPI 勁揚、美國 12 月零售銷售強勁、歐洲央行 (ECB) 總裁大潑降息派冷水，導致上週三地公債價格不振，美 10 年期公債殖利率重新站上 4% 關卡。

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