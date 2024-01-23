TrendForce：到2024年底 DRAM等記憶體漲幅可能高達約60%

據 TrendForce 指出，到 2024 年底，DRAM 和 NAND flash 記憶體元件價格預計將上漲約 60%。

根據 TrendForce 最新的市場研究顯示，面對 2024 年市場需求展望仍趨於保守的前提下，DRAM 和 NAND flash 記憶體價格走勢全年可望維持上漲態勢。

這位分析師表示，在價格逐季上漲的複合效應下，意味著 DRAM 的平均成本可能比 2024 年初高出 36% 至 63%。 就 NAND flash 元件而言，其成本可能比年初高出 31% 至 57%。

記憶體價格在連續八個季度下跌後出現反彈。分析師表示，這種上漲的持續性將取決於供應商對製造產能利用率的有效控制。

2024 年第一季記憶體市場強勁成長，DRAM 合約價格較上季上漲 13%-18%，NAND flash 合約價格較上季上漲 18%-23%。

目前市場對第二季整體需求看法偏於保守，DRAM 和 NAND flash 供應商從 2023 年第四季下旬到 2024 年第一季調整了產能利用率，買方也在第一季陸續完成庫存回補，因此 DRAM 和 NAND 快閃記憶體第二季合約價季漲幅減少至 3-8%。

第三季是傳統的旺季，來自北美雲端服務業者（CSP）的補貨動能較強，預計 DRAM 和 NAND 閃存在產能利用率尚未恢復滿載的情況下，合約價季漲幅同步擴大至 8-13% 。

在 DRAM 市場，DDR5 和 HBM 滲透率的上升將進一步推高整體平均售價，從而擴大合約價格季漲幅。

第四季在供應商維持有效產能控制的前提下，漲勢將延續，預計 DRAM 合約價季漲幅約 8-13%，而 NAND 快閃記憶體則是 0-5%。