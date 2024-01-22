AI行情看俏，元月正是加碼布局創新科技ETF好時機

台股 1/17 遭遇外資史上第三大賣超 (新台幣 782 億元)，主要原因包括市場對於降息預期下滑、美國銀行股大摩財報拖累、中東紅海危機等因素。儘管大盤拉回持續測試季線 17,200 點支撐，不過觀察產業表現，電子族群跟隨美股輝達、AMD 大漲，表現逆勢走強，傳產金融股反而受到外資調節而下挫。從這波外資操作也可以看出，由於經濟成長放緩、地緣緊張等風險影響，短線對股市看法較為逆風，但對於電子股後市仍有信心，預估在農曆年前，大盤指數呈現區間整理居多，只要年後大盤回穩，電子可望再次成為主流股，AI 產業長期趨勢向上，建議投資人單筆搭配定期定額加碼布局創新科技 ETF，更能跟隨長線趨勢掌握 AI 創新科技紅利。
近期中東局勢持續升溫，北韓、台海亦有地緣風險疑慮，加上 FED 官員發言壓抑市場對於降息的樂觀情緒，後續須持續留意美股財報及地緣政治局勢，AI 創新科技族群需求仍相對明確。根據 SEMI 報告，2023 年全球半導體製造設備銷售額為 1000 億美元 (-6.1% YOY)，在前段及後段製程推動下，半導體製造設備銷售預期於 2024 年回升，並將在 2025 年創下 1,240 億美元新高。半導體設備產業受惠兩大趨勢利基：先進製程、先進封裝技術發展；各地區建立自主半導體供應鏈，預期半導體產業最快於 2024Q2 重回上升循環。Intel 於 Innovation 分享 AI PC 前景及宣布啟動 AI PC 加速計劃，同時運用 Intel 的設計資源與生態系，提供超過 300 項的生成式 AI 功能的 PC，滲透率超過三成。此外，輝達股價近日再創歷史新高，此前輝達在 CES 展中推出新的顯卡系列，比爾蓋茲在日前表示，AI 技術將在未來五年改變每個人的生活，也讓市場持續看好輝達 2024 年的表現，並列為今年最佳投資標的之一，台灣供應鏈將受惠 AI 應用普及化商機啟動另一波大行情。
在產業端方面，好消息傳出，1/18 台積電法說整體偏樂觀，預告首季淡季不淡，今年營收至少成長 20%，比整體晶片市場估計 10% 的成長幅度加倍，估計營收 180 至 188 億美元，全年營收可望達雙位數以上成長，同時 2024 全年資本支出 280 至 320 億美元不變，激勵台積電美國存託憑證（ADR）紐約 1/18 收盤大漲 9.8%，也帶動美國晶片類股走高，在全球製造足跡的擴張策略持續下，將可望帶動半導體族群重回成長軌道；另外整理半年的 AI 族群也是今年重頭戲，研調 Trend Force 預期，2024 年全球 AI 伺服器將超過 160 萬台，年成長達 40%，加上邊緣 AI 應用將回歸至終端 AI PC，進一步擴大 AI 使用的規模，預期後續將有更多的資本投入。近期輝達、AMD、英特爾業績持續爆發，台灣 AI 伺服器、散熱、機殼、IC 設計，整個族群將再次引爆熱度，再加上政策延續的儲能、軍工、生技，2024 年台股充滿機會。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，過往台股有所謂「元月行情」，但由於去年底指數已漲多，加上近期利空消息頻傳，導致今年元月行情可能落空。不過從長期投資的角度來說，無論有沒有元月行情，此時都是買股好時機。統計 2016 至 2023 年，元月開紅盤時進場投資，加權指數 6 個月、1 年平均上漲 11.98% 及 14.06%，而臺灣創新科技 50 指數平均上漲 14.16% 及 20.00%；元月行情落空時進場，加權指數 6 個月、1 年平均漲幅 4.82% 及 15.88%，臺灣創新科技 50 指數平均漲幅 9.64% 及 27.28%。由此可知，只要投資能夠堅持半年以上，現在進場的平均報酬皆為正數，更甚至元月行情落空時進場並持有 1 年，逢低布局反而更能幫助提升報酬。投資上首選最受惠於降息行情的臺灣創新科技 50 指數，元月開紅盤，投資最具上漲動能的新科技股的加持，元月行情更是進場存股良機，中長期喜收割，加上 AI 應用進入百花齊放的格局之際，熱潮持續升溫，創新科技的行情有望延續，建議投資人可以定期定額方式存股創新科技 ETF，掌握後市上漲爆發力。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，鎖定了台灣最強的科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體，篩選出符合營收、流動性、市值規模及 ESG 資訊揭露等標準，並首度使用「研發創新」為篩選原則之一、能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。指數精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，再挑選出 50 檔股票，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25% 及小於 2%」更是直指科技股的核心，由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收的比重相對較高的公司，更有機會轉化為營收盈餘逐年成長的養分，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入，00935 成分股 2022 年平均研發費用占營收比重為 8.71%、漲幅約 59.81%，其中 00935 成分股中研發占營收比重高的公司，股價爆發力驚人。00935 野村臺灣創新科技 50 ETF，從 2023/11/1 到 2024/1 隨著股市上漲，00935 人數成長率第一名，規模成長也是非高股息 ETF 中的第一名 *，顯示創新科技 ETF 已經發揮彎道超車的好實力。(* 資料來源：CMoney；資料日期：2023/11/1-2024/1/12)
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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