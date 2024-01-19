亞洲雙強！日本、印度股市強勢吸金 利多不斷再創新高 長線布局時機到

全球證券交易所的總市值排名出現關鍵變化，2023 年日本及印度股市雙創新高，其中日經指數大漲 3 成，勇奪亞股漲幅冠軍，印度股市改寫歷史新高，大漲 18％，過去三年，隨著歐美資金持續撤出中國，外溢至日本、印度、台灣等亞洲國家。2023 年外資對日股累積淨買超金額高達 290 億美元，買超金額居亞洲各國之冠，東京證交所總市值在 1 月 11 日達到 6.32 兆美元，刷新歷史新高，且超越中國上海證交所 (6.27 兆美元)，在亞洲證券交易所之中躍居榜首。此外，MSCI AC 亞太股票指數國家權重出現關鍵變化。過去三年，隨著歐美資金持續撤出，陸股權重顯著縮水 (26%→17%)，市場資金外溢至印度、日本等亞洲國家，又以印度股市權重增加最為明顯，從 6% 幾近倍增來到 11%，2024 年日本、印度股市漲勢如虹，經濟面持續轉強，有望持續獲得更多資金挹注，建議投資人可藉由基金以單筆搭配定期定額布局，搭上日本、印度雙漲順風車。

近年來印度經濟發展備受國際市場關注，成為投資熱題材，野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，印度製造、人口紅利、高經濟成長率、通膨放緩，印度可望迎來黃金成長十年，已成為外資新熱點。印度將於今年 4 至 5 月舉行大選，此前，現任總理所屬的人民黨 (BJP) 在地方選舉中拿下 4 個關鍵邦，其中 3 個由莫迪執政的人民黨勝出，鞏固莫迪在大選後連任的可能性上升，政策可望延續也再度吸引資金湧入印度。印度人口數達 14 億超越中國，加上印度人口平均年齡較年輕，經濟不斷持續成長，龐大的人口紅利帶動強勁的需求使印度 2023-24 財政年度經濟成長率 (GDP) 初值來到 7%，位居全球五大經濟體之冠，根據 IMF 發布 2023 年人均 GDP 調查顯示，大陸約 1.3 萬美元，印度約 2,600 美元，兩者之間有五倍以上的差距，顯示印度經濟未來仍有巨大增長潛力。2023 年 8 月，堅持與美國合作的印度成功讓探月船登陸月球，顯示印度已成為世界頂尖先進科學技術領域的國家之一。印度汽車工業協會（SIAM）近期公佈 2023 年新車銷量（供貨量，乘用車和商用車合計）比 2022 年增長 7％至 507 萬 9985 輛，連續 2 年高於日本，僅次於中國和美國，保持世界第三。印度出口具低成本優勢，印度內、外銷同具吸引力，吸引全球各大汽車製造廠進駐投資生產，看好印度汽車內需商機，以及製造成本低優勢，近年印度將成為汽車出口中心，在內需方面，隨著人民收入的增加，印度當地需求從小型廉價汽車轉向更高質量的汽車，將鼓勵其他全球汽車製造商計劃更多出口的「印度優先」車型。根據標普最新報告指出，在未來 3 年印度全球成長最快速的主要經濟體，2030 年前可望超越德國和日本，躍居全球第三大經濟體。外資出走中國，已經找到新的停靠岸—印度取代中國成為最受外資青睞的新興股市，2023 年累積淨買超金額高達 214 億美元，買超金額居新興市場各國之冠，此結果也帶動印度 Sensex 指數站上 7 萬點大關，成就連續 8 年上漲的佳績。

外資新寵兒 —2023 年印度買超金額居新興市場之冠

資料來源: Bloomberg，野村投信整理，資料日期： 2023/12/29。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測

在日股方面，日本政府加速推動企業經營的結構改革、力拚全民加薪，大幅改善民間消費和投資信心，日本股市長期投資價值逐漸浮現，吸引外資加碼投資。日本 12 月服務業 PMI 終值 51.5(前月 50.8)。日本內需市場持續擴張，職缺空缺數有增加的趨勢，綜合 PMI 則自前月 49.6 上升至 50。1/5 日本公告 12 月消費者信心指數 37.2，優於上月 36.1 及市場預測 36.5，連續三個月改善。解封後的報復性旅遊消費驚人，日本觀光廳預估 2023 年訪日外國旅客的消費總額可望超過 4.4 兆日圓，平均每位外國遊客的消費金額相較疫情前高出約 40%，將大力挹注日本經濟走上復興之路。日銀 (BoJ) 解除負利率的時間，預估在 1 月比例為 19%、3 月為 8%，4 月為 61%，市場普遍認為短期內日銀調整貨幣政策機率低。張繼文指出，進入 2024 年以後，日股在外資追捧下氣勢如虹，日經 255 指數一舉站上 3 萬 5 千點大關，逼近歷史新高。

2024 年日股漲勢能否持續，成為投資人矚目焦點，張繼文表示，日股本波多頭氣勢可望延續。有別於泡沫經濟時期的投機活動致使資產不理性飆漲、脫離基本面，如今日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，而且日股評價面仍相當便宜。即便日經指數逼近新高，但過去日本股市漲幅相對有限，目前日股 (TOPIX)12 個月遠期本益比僅 14.1 倍，除了低於歷史長期平均水平，也遠低於美股 *(19.7 倍) 與全球股市 (16.3 倍)， 在近年盈餘快速成長下，輔以日企的結構性改革 (加速實施庫藏股、提高股利發放)，日股仍有價值重估 (Re-Rating) 空間，張繼文認為日股後續漲勢仍可期待，理由有四：

【理由一】日本經濟走出通縮邁向通貨復膨

日本自 1990 年代初發生泡沫經濟後，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期通縮與經濟停滯，過去 30 年平均每年 GDP 成長率不到 1%。長期以來令日本政府為之苦惱的「不是通膨，而是通縮」， 正因如此，日本央行持續與各國央行背道而馳，堅守寬鬆貨幣政策以持續刺激經濟，日本經濟得以走出通貨緊縮，邁向通貨膨脹，日企及民眾接受物價及商品上漲的趨勢，加上，日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲。儘管 2023 年全球面臨經濟衰退風險，在內需消費及報復性旅遊消費支撐下，日本企業獲利預估仍獲得上修，可望進一步推升日股表現，並提供股價下檔保護。

【理由二】30 年來最大幅度調薪

日本春鬥調薪增加勞工收入，整體調薪幅度達到 3.67%、中小企業調薪幅度也達 3.61%，調整幅度為近 30 年來最大，此外，日本勞動組合總連合會於 2023 年 12 月 1 日決定，在 2024 年春鬥中、要求的薪資調升幅度為「5% 以上」，比 2023 年的目標「5% 左右」更高，對於今年的薪資調幅是個正面的指標，進而強化日本經濟，有望激勵日股續漲。隨著薪資大幅調整，帶動內需消費甦醒，零售銷售年增率達 20 個月正增長，加上疫情解封，消費支出將持續增長，有助於支撐日本內需市場，企業進入擴大資本投資正向循環。

【理由三】政府政策支持

東京證券交易所近年致力於推動公司治理改革，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率， 目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，董事會治理透明化，企業加速實施庫藏股買回與股利發放，提升外資外部股東權益，將企業股價反還給上市公司全體股東。

【理由四】NISA 免稅額度提高

日本政府在 2014 年推出「日本個人儲蓄帳戶」(NISA)，鼓勵日本國民將存款投資股票、基金等其他商品，每年最高 120 萬日圓，五年內資本利得或配息免稅， 自 2024 年 1 月 1 日起，NISA 免稅額度更提高三倍至每年 360 萬日圓，鼓勵國民存款買股。

日本脫胎換骨，日經再上 3 萬 5 千點

資料來源：Bloomberg，日本經濟新聞，野村投信整理，資料日期：2024/01/12。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測

AI 時代來臨，日本聯手印度將有機會成為半導體科技強國，以世界工廠中國為核心的供應鏈已經在改變，供應鏈移轉也為印度帶來許多機會，日本擁有半導體製造設備和材料強項，印度則擁有大量高專業人才優勢，日本攜手印度合建半導體供應鏈，雙強聯手可望建立雙贏關係。2023 年 3 月日本首相岸田文雄訪問印度，並談到了與印度之間不可或缺的夥伴關係，包括自由開放的印太地區，半導體營運貢獻將更為顯著。日本、印度 2023 年以來股價表現氣勢如虹，2023 年東證指數漲幅達 26.2%，在全球主要股市當中表現最佳，與歐美國家相比，日本經濟表現穩健，在政策面與基本面加持下，日股續漲力道強勁，投資前景依然看好；印度有其基本面的優勢支撐，包含人口紅利驚人、經濟動能強勁、與全球股市關係度低、經常帳赤字改善等四大利基，在產業鏈的「中國 + 1」策略，外資出走中國流入印度，未來市場成長性看好。

「野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金」基金經理人 Vipul Mehta 長期觀察產業趨勢，集中持股主動挖掘產業領導品牌，以大型股為主的印度基金 *，追求長期資本成長機會，管理團隊來自印度，能真正深入了解印度當地文化與企業動向，深入了解印度股市，擅長掌握印度優質個股，成為投資人投資印度的堅強後盾，目前團隊看好持續看好金融、不動產、消費等產業。而「野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金」有別於傳統價值投資，除了找尋評價被低估的股票，專注尋找股價低於內在價值的個股，透過「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘成長能力價值」進行企業投資價值評估，基金精準掌握日股趨勢，並同時考量未來上漲的成長潛力，尋找價值長期低估企業，突破市值與產業框架，由下而上嚴選優質的企業，基金擅長掌握潛力優質個股，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會。建議投資人視己身風承受度，回檔時可逢低單筆加碼，或定期定額布局中長期持有，主動型日本及印度股票基金，交由專業團隊操盤，迎接黃金十年大行情，掌握黃金十年的好時機。(* 大型股定義為市值大於 20 億美元，中型股為市值介於 5 億 - 20 億美元，小型股為市值低於 5 億美元，資料來源： NAM，野村投信整理，資料日期：持股檔數截至 2023/12/31)

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 I 股日圓 3.51 7.38 34.17 34.17 39.98 68.22 同類型平均 1.55 2.26 24.14 24.14 16.91 32.21 四分位排名 1 1 1 1 1 1 I 股美元避險 5.03 10.30 41.06 41.06 49.62 80.09 同類型平均 5.72 5.43 23.73 23.73 11.31 99.64 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：Lipper，資料日期：2023/12/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。

野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 I 股美元 14.35 20.05 29.82 29.82 9.22 57.59 同類型平均 10.43 13.14 22.45 22.45 6.02 31.66 四分位排名 1 1 1 1 2 1

資料來源：Lipper, 以 I 股美元級別、美元計算，資料日期：2023/12/31。同類型係採 Lipper Global 分類之印度股票基金。

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