AI熱潮！創新科技ETF競爭力強大，研發費用是勝出關鍵賽道

隨著美國財報季火熱展開，台灣投資人也將目光放在近期將公布的財報表現上，指標股台積電、聯發科率先公布 12 月營收，分別是符合市場預期的新台幣 1,763 億及 437 億，第四季合併營收則是 6,255 億及 1,296 億，雙雙達到原先財測的高標。從 12 月營收表現來看，全球晶片市場及消費性電子的低迷狀況基本已經告一段落，此外全球半導體銷售額也已經在 2023/11 之後首度由負轉正，預期隨著 2024 年聯準會升息見頂、經濟溫和復甦下，半導體產業有望迎來復甦。上週市場觀望美國 CPI 數據，台灣的總統大選等結果，加權指數於月線附近震盪，隨著不確定因素消除，台股可望回歸基本面，人氣再度匯聚，本週除了美股財報外，台積電也將於 1/18 週四舉行法說，預計將釋出半導體展望，2024 年營運展望、資本支出、先進製程進展、全球布局等，是市場關注焦點，布局可留意 AI、創新科技及未來科技發展的趨勢性產業、選後政策受惠題材。
但比起營收獲利，投資人其實更關注資本支出方面，預估台積電 2024 年資本支出約在 300~310 億美元，雖較去年的 320 億美元略有下降，但已經高於市場去年 9 月預期的 250~300 億美元，最主要是來自 2 奈米和 3 奈米的擴展推動。野村投信投資策略部副總張繼文表示，像台積電這樣的長期績優股，投入大量資金在資本支出，無論是砸錢擴廠或提升研發技術，都是為了 3~5 年以後的競爭所佈局，反映在企業的獲利通常也是長線穩定成長。張繼文指出，投資若只看營收獲利的好壞，其實不一定是好事，比方 2022 年台積電獲利還在創新高，但股價卻是一路下殺，反而是 2023 年營收獲利衰退，卻順勢搭上 AI 順風車，2023 單年股價就暴漲了 32%。所以說儘管基本面表現很重要，但當 AI 這類長線趨勢出現時，股價爆發力往往是很驚人的，而選股是否能選到長期趨勢中的一員，這才是投資賺錢的關鍵。張繼文認為，野村 2023 年 11 月推出的野村臺灣創新科技 50ETF (00935)，指數篩選規則中的「研發費用佔營收的比重」就是一個很好的觀察指標，它能直接反映企業為了長遠的競爭所佈局，是否願意花錢擴大設備、投資人才，強化競爭力，透過基本面選股以及研發費用的篩選，方能在詭譎多變的市場中選出真正受惠長線趨勢的優質標的。
回到市場部分，2024 年是全球公認的央行年，包括聯準會在內的各國央行都將做出重大的利率決議。市場共識今年聯準會有望啟動降息循環，同時市場也高度共識認為美國經濟僅會呈現溫和軟著陸，不會出現大幅衰退。若是聯準會溫和降息 2-3 碼，對股市而言也將是最佳狀況，尤其是對利率最為敏感的科技股，有望受惠降息而出現估值重新上調的機會。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，回顧前次 2018 年底聯準會停止升息，當時美國同樣面臨失業率偏低且經濟溫和成長，與 2024 年的市場環境類似。而當時從聯準會停止升息到首次降息為止，全球股市上漲 16.7%、全球科技股上漲 31.1%，降息後的半年，全球股市上漲 7.8%、全球科技股上漲 17.0%，降息後一年，全球股市上漲 6.1%，全球科技股上漲 35.9%，由此可見在降息環境下，科技股表現可謂相當不俗。
台股方面表現也不落人後，林怡君指出，從停止升息到首次降息為止，台灣加權報酬指數上漲 13.6%，降息後半年及一年的漲幅分別為 6.8% 及 22.8%，可見受惠於降息及美股提振下，台股也能繳出優異的表現。野村臺灣創新科技 50ETF (00935) 是台灣最具代表性的台股科技型 ETF，在 2018 年聯準會降息時可謂最大贏家，其所追蹤的指數從停止升息到首次降息為止一共上漲 29.8%，降息後的半年及一年的漲幅更是達到驚人的 8.4% 及 40.9%，證明了降息環境下科技股最為受惠，台灣優質科技股也有機會創造巨大的超額報酬，對存股族而言，創新科技仍具有相當吸引力，建議投資人透過創新科技 ETF，一次打包台股多檔重要創新科技優質企業，搶搭創新科技趨勢財列車。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
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