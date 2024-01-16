【一分鐘看圖論市】 日經3萬5！

日經再上 3 萬 5 千點，日股過熱了嗎？

進入 2024 年，日經 255 指數一舉站上 3 萬 5 千點大關，「估值是否過高、泡沫經濟會不會重現」疑慮再度浮現。我們重申歷史不會重演。有別於泡沫經濟時期的投機活動致使資產不理性飆漲、脫離基本面，如今日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，而且日股評價面仍相當便宜。

資料來源：Bloomberg，日本經濟新聞，野村投信整理，資料日期：2024/01/12。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

2024 強勢開局！投資級債加速吸金

根據 EPFR 統計，上週整體債券型基金淨流入金額高達 139 億美元，創 2023 年 4 月以來最高記錄。投資級債券基金創 2020 年 9 月以來最大單週淨流入記錄（131 億美元），且連續淨流入期間長達 11 週。2024 上半年美國經濟可望面臨軟著陸，預料投資級債券將持續獲得市場人士青睞。

資料來源：BofA Global Investment Strategy, EPFR；資料日期：2024/01/11。

全球金融市場重點回顧 (1/6~1/12)

【成熟市場】

美 12 月通膨表現參差，加深市場對於 3 月降息預期

12 月名目 CPI 年增率 3.4%、月增率 0.3%，雙雙高於前期值及預估值；核心 CPI 年增率下滑至 3.9% 但高於市場預期，月增率 0.3% 符合預期。整體而言，核心商品價格反彈及能源通膨降幅停滯，為通膨數據超出預期主因。

12 月名目 PPI 年增 1.0%、月減 0.1%，雙雙低於市場預估；核心 PPI 與上月持平，連續三個月不變。最新利率期貨市場隱含 Fed 於 3 月降息一碼機率升至 77%。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2024/01/12。

聯準會官員稱 3 月降息為之過早

克里夫蘭與紐約 Fed 總裁梅斯特 (Mester) 及威廉斯 (Williams) 上週不約而同提及委員會對抗通膨的任務仍未達成。梅斯特稱看到愈來愈多證據顯示通膨仍在上升，強調當前仍需採取限制性貨幣政策，以引導通膨回落至 2% 目標。

美股財報季登場，大型銀行財報普遍欠佳

包括美國銀行、富國銀行及摩根大通財報表現不如預期令股價回檔，花旗與貝萊德逆勢走揚。

【新興市場】

中國 12 月 CPI 降幅縮小，但仍顯內需疲弱

年減 0.3%，降幅小於前期值 - 0.5%，但仍呈現連續三個月下滑。雖然中國 CPI 月增率 0.1% 止降回升，加上核心 CPI 年增 0.6% 及 PPI 降幅縮小至 - 2.7%，但無法阻止外界對人行 (PBoC) 最快本週下調政策利率的預期心理。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2024/01/12。

紅海衝突升高，英美對葉門境內目標發動攻擊

英美對葉門胡塞武裝勢力發動飛彈攻擊行動，胡塞武裝誓言報復，刺激四大航線運價集體飆漲。

【債匯金市】

降息預期回升，美 10 年期公債殖利率跌破 4% 心理關卡

美 PPI 低於市場預期，且年增率仍遠低於 CPI，使 3 月降息派信心回穩，一度站上 4% 的美 10 年期公債殖利率再次回落，收 3.94%。

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