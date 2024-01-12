實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 01/12 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8404 百和興業-KY 01/17 第一現增 01/11-01/15 5865 18.00 18.00 中國信託 01 01/16 14835 2762 世界健身-KY 01/18 第一上市 01/12-01/16 2350 132.00 132.00 永豐金 01 01/17 5364 力麗店 01/18 上櫃增資 01/12-01/16 1700 16.00 16.00 兆豐 01 01/17 6785 昱展新藥 01/18 初上櫃 01/12-01/16 1765 150.00 150.00 中國信託 01 01/17 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。