掌握AI PC商機，加碼創新科技ETF成長潛力大！

隨著總統大選日子接近，各政黨端出的政策牛肉成為盤面焦點，無論是哪一位候選人當選，三大產業：AI、半導體以及綠能，將是未來的政府持續發展的重點產業，科技股周期變化是主導台股多空關鍵。展望後市，野村投信投資策略部副總張繼文表示，AI 技術加速滲透至生活日常中，由 AI 驅動產業變革將持續進行，由於 AI 狂潮的軍備競賽才剛要開始，且伴隨而來的 AI PC 或 AI 手機換機潮將於 2024-2025 年發酵，受惠於 AI 巨潮及全球科技業需求復甦，預估將支撐台股今明兩年獲利增長均超過 2 成，創新科技帶來的新經濟動能相當強勁，未來將持續為科技股帶來新的業績成長切入點，股價漲勢可期，創新科技 ETF 後市持續看好，值得投資人持續追蹤。建議投資聚焦在具實質獲利 AI 供應鏈及創新科技發展錢景的相關及企業，單筆搭配定期定額分批布局持續累積投資部位，為自己的理財進行打底存股。

所謂的 AI PC 係指，將 AI 整合到個人電腦 / 筆電，PC 搭載比一般電腦性能更高的晶片，可以更有效地執行運算進行 AI 推論，將已經在雲端和伺服器發揮強大功能的 AI 功能，帶到個人硬體層面，讓使用者更直觀的使用 AI，隨著 AI 的成熟，勢必重塑 PC 的未來。根據 TrendForce 最新預估，全球筆記型電腦市場，預估 2024 年整體出貨規模將達 1.72 億台，年增 3.2%。在 AI PC 方面，在 2024 年處理器新品開賣後，將奠定高效運算 AI PC 的發展脈絡，使用端更快速 (即時回應、低延遲)，以及更安全 (本機儲存)、更便宜 (降低伺服器依賴) 為導向，將伴隨 2024 年的商務換機過程，移轉升級至 AI PC 裝置。Nvidia 在 1/9 的 CES 演講中宣布推出三款全新顯卡，RTX 40 Super 系列，包含 4080 Super、4070 Ti Super、4070 Super 等，價格介於 599-999 美元，預計 2024 年 1 月底上市，對標 AMD 的 Radeon 7900 XTX 和 XT 顯卡，同時，新顯卡符合美國出口管制要求，可以提供給中國消費者作為無法取得高階顯卡的另一種選擇，除了顯卡外，Nvidia 亦表示 AI PC 時代將推動個人電腦用戶和企業買家升級設備使用，加上 Windows 12 也預計於 2024 年中發表、預計掀起換機潮。野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，2023 年在 AI 熱潮下，台灣加權指數已經接近歷史高點，AI 是未來發展的重點，全球對於 AI 發展的趨勢明確，無論是 AI 伺服器或是 AI PC，隨著 AI 應用與相關軟體發展更加廣泛蓬勃，美國三大雲端業者（微軟、亞馬遜及字母）2024 年在雲端的資本支出可望較 2023 年成長 20% 以上，預期今年將是需求正式爆發的一年，最近美國消費性電子展（CES）上，輝達所推出的新一代 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，被認為是 AI PC 的核心。隨著邊緣 AI 的概念興起，AI 產業的商機及產值只會越來越大，而台灣身為全球重要 AI 供應鏈，這次 CES 展上包括電腦品牌廠、網通業者、散熱、面板高、速傳輸等技術都是主流供應鏈，在 CES 展後有望獲得全球訂單，進一步為創新科技成長帶來推波助瀾效果，有利延續創新科技股後市行情。目前台股短線上仍偏震盪，在美國聯準會降息預期越來越近的背景下，我們仍看好資金自美國流出，而台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，將成為吸引外資長期買盤的誘因，外資流入台股的趨勢不會改變，而中長期台股走勢終究還是回到基本面，2024 年景氣回溫 、 庫存回歸正常、AI 出貨加速提高滲透率，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，對創新科技後市仍舊看好。

全球 PC / AI PC 出貨預估（單位：萬台）

年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 AI PC ≦2,500 >2,000 ≧5,000 >11,000 >15,000 ≧17,500 整體 PC 28,090 25,000 ≧27,000 29,000 >29,500 占比 9% 10% 19% 37% 53% 60%

資料來源：Canalys forecast，2023/09。以上公司僅供舉例，非為投資之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

在半導體方面，林怡君指出，台灣晶圓製造及晶片封測排名全球第 1、矽晶圓產能第 2，而半導體產業佔台灣加權指數近 4 成，從各方面觀察，半導體都對台灣扮演舉足輕重的角色。從美中貿易戰後，到疫情下全球性晶片缺貨等因素影響，各國紛紛宣布投入半導體產業發展，例如：中國宣布投入第 3 代半導體研發、美國擬以 500 億美元扶植美國的晶片製造業、歐盟計劃 2030 年生產全球 20% 的先進晶片等，使得半導體產業從材料、設備、技術、晶片到產能，都已成為國際競爭焦點。面對全球性的競爭，政府對半導體產業的扶持絕對是重中之重，從台積電到美國設廠一事，到台積電 3 奈米 2024 年第 4 季在南科廠量產、2 奈米將於 2025 年在竹科廠量產，可以知道未來在發展半導體之餘，確保先進製程在台灣、用以保證台灣的競爭優勢將是關鍵，面對各國紛紛投入半導體產業競爭發展，可知道將先進製程的技術掌握在手中，才是確保競爭優勢的關鍵，台灣半導體業仍具有強大的競爭優勢。

林怡君指出，每一個時代都有不同的亮點代表產業，隨著時間和環境的演化，科技發展不斷創新進步，AI 整合至消費性電子產品，如：AI PC、AI 手機、汽車、家用電器、智慧物聯網，將刺激新一波手機、PC 換機潮，創新科技股將是最大的受惠族群。以 AI PC 來說，相關供應鏈，如：晶片設計 (英特爾 / 高通 / 輝達 / 超微 / 聯發科)、高速傳輸 (譜瑞 - KY / 祥碩)、晶片代工封測 (台積電 / 日月光)、記憶體 (三星 / 美光 / 海力士 / 華邦電 / 南亞科)、電源模組 (新普)、電源 (台達 / 光寶)、散熱 (雙鴻 / 奇鈜)、硬體組裝 (廣達 / 緯創 / 鴻海 / 仁寶 / 英業達 / 和碩) 等，皆是屬於 AI 相關概念股，除此之外 00935 也聚焦在自駕車、5G+、元宇宙.. 等 11 項具備高度成長潛力的創新科技主題，相關成分股如：智邦 (白牌交換器 / 5G + 主題)、聯詠 (安控晶片 / 資訊安全主題)、瑞昱 (乙太網路晶片 / 半導體主題)，也都是受惠未來科技發展的趨勢性產業，對存股族而言，創新科技仍具有相當吸引力，建議投資人透過創新科技 ETF，一次打包台股多檔重要創新科技優質企業，搶搭創新科技趨勢財列車。

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