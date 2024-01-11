AI需求在2024年仍是高度成長產業

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/1/10）

野村腳勤觀點：



從「自駕」到「智駕」，AI 生態系再擴大

最近 CES 展火熱展開，國內外電腦品牌廠推出一系列 AI PC 產品，十分令人期待，不過比較少人注意到，AI 車用這塊其實也看到了非常棒的亮點，莫過於輝達與賓士結盟跨入智駕車，NVIDIA 的 DRIVE Orin 晶片將被高度依賴，AMD 也順勢推出 Versal Edge XA 車規級晶片，提供一站式晶片和軟體解決方案。可以看到全球兩大晶片廠商，已經開始積極佈局車用市場，對台灣而言最大的優勢在於，強大的 IP / Design Service 的能力，隨著品牌大廠持續投入資源開發客製化應用晶片（ASIC），相關需求有望高速成長。除此之外，輝達串聯晶片、軟體、組裝、車廠等一條產業鏈，許多台灣供應鏈廠商都將搭上順風車，蘊藏的商機值得期待。

經理人視角：



大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 11 月名目 CPI 及核心 CPI 符合預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 3 月降息一碼，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業展望轉佳：全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況漸入佳境

（四）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，台灣供應鏈營收受影響

AI 需求在 2024 年仍是高度成長產業

短線台股盤勢震盪，外資選前觀望的態度是原因之一（截至 1/9 外資累計賣出 276 億元），不過站在全年的角度而言，今年內聯準會降息已是八九不離十，台灣經濟溫和成長、產業具競爭力，殖利率長期在全球平均水準之上，將成為吸引外資長期買盤的誘因，短線的震盪只是一個過渡期。展望全年我們認為終究還是要回到基本面，目前台股基本上已有明顯好轉，製造業庫存去化中、AI 應用持續進行中，惟消費性市場需求復甦較慢，企業盈餘成長下修則是接近谷底，預估全年獲利重回雙位數成長，特別是 AI 需求在 2024 年仍是高度成長產業，其他如 HPC、雲端受惠、IP / Design Service，長期政策利好的新能源及綠能，仍是我們看好的產業。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/12/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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