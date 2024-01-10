台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 01/10
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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8488   吉源-KY     01/10  上市增資    01/04-01/08       510   15.50     15.50  玉山       01     01/09     44322
8404   百和興業-KY 01/17  第一現增    01/11-01/15      5865   18.00     18.00  中國信託   01     01/16
5364   力麗店      01/18  上櫃增資    01/12-01/16      1700   16.00     16.00  兆豐       01
6785   昱展新藥    01/18  初上櫃      01/12-01/16      1765  150.00    150.00  中國信託   01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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