AI需求大增相關概念股可望受惠，創新科技布局時機到！

受惠於聯準會轉鴿以及年底前的作帳行情，台灣加權指數在 12 月下半月一路高歌上漲，到 12/29 收盤 17930.81 點，全年漲幅達 26.83%，相較 2022 年全球股債市雙跌局面，2023 年台股表現相當亮眼。當中帶動這波漲勢的仍是最火熱的 AI 概念股，其中 AI PC 概念股受惠邊緣 AI 興起以及市場期待即將舉辦的 CES 展，包括華碩、宏碁等電腦品牌廠商受到資金追捧，12 月分別上漲 24.4%、52.8%，表現亮眼；反而 AI 伺服器概念股因為漲多，投資人態度較為觀望，股價表現反而相對平靜，產業穩定是長線利基，觸底回升是短線利基，AI 需求急速增加，多頭浪潮才剛開始。

然而進入 2024 年，情況又出現反轉，原本表現低迷的 AI 伺服器概念指標股廣達、緯創，1/4 股價已止跌回升，儘管仍受到台股大盤回檔影響，但股價逆勢上漲，似乎已經率先出現止跌回穩跡象，從兩者目前本益比分別只有 17.0 倍及 14.5 倍來看，經過 2023 下半年的震盪修正，AI 伺服器股價已經回到相對合理位置，資金總是會尋找股價位階較低標的進場布局，代表投資人逢低進場的機會已經浮現。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，無論是 AI PC 亦或是 AI 伺服器，兩者都是受惠 AI 趨勢發展的最大受益者，AI PC 的需求是一個漸進的趨勢，預估從 2024 年 開始，AI PC 滲透率會顯著提升，至 2025 年時可望成為市場主流產品，並在 2027 年達整體 PC 出貨比重的 60%，目前都還只是暖身階段；而 AI 伺服器建置需求也才剛開始，根據美銀證券預估，全球 AI 伺服器市場規模將由 2023 年的 156 億美元增加至 2024 年的 875 億美元，2025 年再跳增至 1,750-2,190 億美元區間，連兩年皆以數倍翻揚，由於 AI 伺服器的主要參與者均是雲端服務供應商（CSP）及企業，這些需求是巨大且明確的，而隨著 AI 對供應鏈帶來結構性變化，將會持續推動供應鏈的相關企業估值重新評價，並帶動相關公司的股價前景表現。此外，台灣是全球第二大的半導體產業國，台積電是全球晶圓代工霸主，掌握全球將近 6 成的先進製程，由於台灣囊括全球超過 8 成伺服器出貨量，台灣供應鏈牽動全球科技生態鏈，受益於創新科技商機的台灣，具有相當大的競爭優勢，也是台灣企業的黃金機遇。

野村臺灣創新科技 50ETF (00935) 號稱「台版 QQQ」，是台灣最具代表性的台股科技型 ETF，根據集中保管所資料，2023/11/1 掛牌上市時規模僅新台幣 10.6 億元，在台股股票型 ETF 中規模不算突出，但上市以來規模成長快速，截至 2024/1/4 規模已來到 38.6 億元，成長 3.64 倍、成長幅度在 56 檔台股股票型 ETF 中排行居冠，此外受益人數穩定增加，截至 2023/12/29 受益人數已來到 28,000 多人，較成立時成長了 3.5 倍，由此可見這波規模成長來自於投資人對於 00935 的看好程度持續不斷增加，所謂好酒沉甕底，即便目前高股息 ETF 是市場矚目焦點，但從長期投資的角度來看，市值型 ETF 才是追求長期投資報酬極大化的最佳選擇，尤其是在 2024 聯準會可望啟動降息的情況下，科技型 ETF 更是最受惠於當前市場環境趨勢的主要投資標的。

張繼文指出，AI 大趨勢是漸進式發展，每一個時代都有不同的亮點代表產業，隨著時間和環境的演化，科技發展不斷創新進步，例如 AI 晶片龍頭輝達與聯發科共同搶攻邊緣 AI 商機，帶動聯發科評價上漲，網通晶片大廠瑞昱積極開發車用、網通晶片導入 AI 應用的類神經網路模型，高速傳輸晶片譜瑞 - KY 等等，顯見台灣在邊緣運算裝置中扮演關鍵角色。此外，AI 整合至消費性電子產品，如：AI PC、AI 手機、汽車、家用電器、智慧物聯網的邊緣裝置，都需要邊緣運算，在此趨勢發展，將刺激新一波手機、PC 換機潮，台廠供應鏈是最大的受惠族群。野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，無論是 AI PC 或是 AI 伺服器，00935 成分股均有佈局相關供應鏈，成分股中如：欣興 / 臻鼎 - KY (IC 載板 / AI 主題)、創意 / 智原 / 力旺 (IP 矽智財 / AI 主題)、奇鋐 / 健策 (散熱 / AI 主題)、嘉澤 / 譜瑞 - KY (高速傳輸 / AI 主題)，皆是屬於 AI 相關概念股，除此之外 00935 也聚焦在自駕車、5G+、元宇宙.. 等 11 項具備高度成長潛力的創新科技主題，相關成分股如：智邦 (白牌交換器 / 5G + 主題)、聯詠 (安控晶片 / 資訊安全主題)、瑞昱 (乙太網路晶片 / 半導體主題)，也都是受惠未來科技發展的趨勢性產業，1 月份即將舉辦的 CES 消費性電子展，預期將有許多新的科技應用出現，可望推動後續相關話題性企業的股價漲勢可期，對存股族而言，創新科技仍具有相當吸引力，建議投資人透過創新科技 ETF，一次打包台股多檔重要創新科技優質企業，建議可採單筆搭配定期存股做中長期布局，搶搭創新科技趨勢財利多。

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