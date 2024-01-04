實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 01/04 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3036 文曄 01/10 上市增資 12/28-01/02 11475 95.00 95.00 元大 01 01/03 271075 2208 台船 01/09 初上市 12/28-01/02 19125 17.50 17.50 凱基 01 01/03 195890 6906 現觀科 01/04 上市增資 01/03-01/05 566 118.00 118.00 台新 01 01/08 105749 8488 吉源-KY 01/04 上市增資 01/04-01/08 510 15.50 15.50 玉山 01 01/09 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。