智冠 網銀經營權開打 股價表現暗藏玄機

遊戲通路大廠智冠 (5478-TW) 與榮剛 (5009-TW) 於 112 年 12 月 21 日停牌宣布雙方換股合作，換股比例為每 1 股智冠普通股換發 2.2 股榮剛普通股。

預計交易完成後，智冠將持有榮剛約 10.44% 普通股股權，榮剛將持有智冠約 18.32% 普通股股權，股份交換基準日暫定為 113 年 1 月 31 日。

由於智冠與榮剛交叉持股後，雙方擁有智冠股權近 50%，因此網銀在當日重訊之後隨即發表聲明，批評智冠以市值 53 億股票，換榮剛市值為 32 億的股票，價差高達 21 億，損害股東權益喊話主管機關詳查此案，勿讓股權交換淪為操縱股價與控制董事會的工具。

然而觀察智冠與榮剛的股價發現，從 112 年 11 月開始，網銀陸續砸下近 15 億元買入智冠股份，除了拉高網銀自身的持股比例之外，也將智冠股價從不到百元，一路推升到 112 年 12 月 12 日最高價 206 元，股價翻漲一倍。

當 112 年 12 月 22 日智冠恢復交易後，當天隨即跳空跌停到收盤，次交易日 12 月 25 日智冠再度跌停至收盤為止，25 日成交張數僅 172 張，盤中高達 8,000 多張賣單，但接近收盤不到半小時的時間僅剩 3,000 多張賣單，這消失的 5,000 多張賣單明顯於盤中製造恐慌賣壓。

智冠於 12 月 26 日開盤同樣以跌停開出，但隨即沒多久就打開跌停，盤後經查發現當日最大買超來自台中券商，就有媒體猜測可能是網銀逢低承接智冠股票。

果不其然，智冠 12 月 27 日就發布公告表示，網銀 12 月 26 日耗資 2 億多元增持智冠股票 1,497 張，累積持有智冠股份達 11.77%，預計於 1 年內再取得股份數額及方式將自櫃買市場依合理股價持續進行評估。

鉅亨網製表

對照智冠股價情況榮剛股價恰恰相反，從籌碼面發現近期有大量融券與借券賣出，從公開資訊發現自 112 年 12 月 22 日至 12 月 29 日止，合計借券張數 3,485 張，融券賣出 645 張，明顯意圖壓低榮剛股價，而是否有心人士企圖打壓榮剛股價而拉高智冠股價，造成換股不合理的假象，此現象也剛好呼應網銀聲明，促請主管機關盡速進行調查，以維護金融市場穩定。