選前利多齊聚、AI推升長線，台股行情看好！

回顧 2023 年尤以科技類股在 AI 新應用的引領之下帶動上漲，市場預期聯準會升息進入尾聲，近期美公債殖利率下滑，帶動利率敏感資產反彈，台股受惠科技股評價修復，加權股價指數 11 月大漲 8.85%。隨著美國利率見頂，資金回補非美市場，加上 AI 趨勢不變、產業庫存去化告終及總統選舉行情等利多，預期 2024 年第一季台股元月行情漲勢可望延續。

主計處 11 月公布 2024 年經濟預測，GDP 年成長 3.35%，較 8 月份數字上修 0.03%，展望 2024 年，全球經濟有望谷底回升，推動國外需求復甦；台灣電子業庫存進入尾聲加上 AI 需求爆發，民間消費也會是主要貢獻，明年 GDP 將重回成長軌道。11 月出口年增率 3.74% 重回正成長，景氣持續朝著正向方向邁進，從過往經驗來看，出口衰退週期應已結束，雖短期數據仍有波動可能性，但長期好轉趨勢不變，隨著消費旺季以及科技新品拉貨需求，加上明年 AI 需求等利多挹注，預估出口有望能持續升溫。11 月資通與視聽產品出口金額 93.69 億美元，年增高達 74.0%；累計前 11 月出口值 732 億美元，年增 23.1%，刷新歷年全年最高規模，隨著 AI 出貨持續暢旺，台灣相關產業及公司可望受惠，並反映在 2024 年 Q1 財報。科技巨頭（微軟、亞馬遜及字母）Q3 資本支出總額增至 420 億美元，較 2022 年同期增長近 20%，隨著 AI 持續發展，科技巨頭們積極爭奪雲端市場份額，預估 2024 年雲端相關的資本支出將加速成長 22%，所有 AI 相關的科技供應鏈都將受惠。

企業獲利將自谷底反彈，科技業將是成長性最佳產業

資料來源：(左) Bloomberg、野村投信整理，2023/12/15；(右) 野村投信整理，2023/11

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，AI PC 概念，就是從早先的 AI 伺服器供應鏈，逐步轉化到 AI 應用、邊緣 AI、AI 邊緣運算，然後再到各種用戶端相關的應用產品，例如電腦、汽車以及手機等，全都進入 AI 運算能力的範圍，AI 技術的應用也讓既有產業、企業的框架被打破，新模式、新業務、新挑戰已經迫在眉睫，AI 所躍進的不確定環境，競爭不只在同業間，也在跨產業間，甚至是無中生有的新形態競爭。還有一個明確的藍海正悄悄浮現，那就是矽智財 (IP)，隨著單一晶片的功能日趨複雜，一般企業要獨自完成晶片開發到量產是十分艱巨的任務，而矽智財則提供客製化服務，它扮演設計圖的角色，可幫助從資料庫找到合適的功能模組加以組合，大幅縮短晶片開發時程與上市時間。目前主流的 AI 晶片多以 GPU 為主，但是成本高又產量少，因此自研 AI 晶片的需求只會不斷增加，並且越往先進製程走，設計越複雜，所需的 IP 數量越多，IP 業者所收的權利金也就越高。目前該產業具競爭力的業者仍少，美國 2 家、台灣 5 家、日本 1 家，其中台灣 IP 服務業者在全球市佔率高，且各自在不同領域發揮專長，絕對是未來值得關注的產業。而台股與美股相關性高，預估表現也不會太差。台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因。此外，從 Bloomberg 預估 2024 年第一季台股 EPS 有望成長 4 成以上，將成為大盤持續上攻的最大底氣。

美元指數回跌 -> 資金回流 -> 台股受惠

資料來源：Bloomberg；1999/12/31~2023/11/30，投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測

產業方面，謝文雄表示，預計美國 AI 禁令生效後訂單將重回台灣，被動式基金成分股調整也告一段落，短線利空因素緩解，而長期來看國外雲端大廠增加資本支出並推出新產品，邊緣 AI 商機有望迎來爆發，看好中長線台股仍維持多頭格局不變。此外，從最新美股企業獲利預估來看， 2023 第四季將是獲利成長的谷底，2024 年開始將逐季上升，且上半年獲利增速最快，搭配市場對降息的預期，美股具備一定支撐，預估美國 CPI 數據在未來 6 個月將持續下滑，企業 PPI 的採購成本持續位於低檔，2024 上半年，通膨對各行業的負面影響將因基期關係而大幅降低，消費者信心及就業數據也將陸續轉佳，預計降息後將重啟資本支出投資，2024 年上半年整體市場在降息期待的氛圍下，加上企業端擺脫庫存壓力重啟採購的預期下，整體盤面應有向上表現契機。展望 2024 年，AI 主流趨勢仍將持續，景氣回溫、庫存回歸正常，加上 AI 出貨挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中科技類股仍是成長性最佳的產業，業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要，建議投資人把握 12 月震盪期間，逢低買進趨勢類股，包含，AI Server、HPC、ASIC/IP、Power Supply、散熱等類股，傳產則看好綠能、電網更新相關類股，值此 AI 持續發展之際，建議 投資人視己身風險承受度，伺機布局與其緊密關聯的科技股有望搭上順風車，拉高整體投資勝率，可望受惠於科技趨勢轉變帶來可觀投資機會。

野村 e 科技基金績效

績效 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 新台幣 -1.26 27.38 83.65 69.90 28.74 95.93 同類型平均 1.68 18.64 51.03 40.71 7.11 61.66 四分位排名 1 1 1 1 1 1

資料來源：理柏 ，資料日期：2023/11/30

* 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

>>> 閱讀更多精彩文章