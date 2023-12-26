聯發科蔡力行投身半導體業逾30年 榮獲第17屆潘文淵獎

潘文淵文教基金會今 (26) 日在新竹國賓飯店舉行「第 17 屆潘文淵獎頒獎典禮」，以表揚得獎者長期對我國科技產業發展關拓卓越貢獻的終身成就獎，今年由聯發科 (2454-TW) 副董事長暨執行長蔡力行榮獲潘文淵獎。

基金會董事長史欽泰表示，潘文淵文教基金會成立於 1996 年，是為了感念 40 多年前海外學人潘文淵草擬積體電路發展計畫，開啟我國半導體產業發展契機，並衍生成立聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 及世界先進 (5347-TW) 等公司，進而成就台灣電子工業蓬勃發展的貢獻。

為了表揚長期對我國科技產業之開拓或發展有傑出貢獻的領導人，自 2004 年起舉辦「潘文淵獎」這個終身成就獎的選拔，設立以來已有張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介、曾繁城、黃民奇、劉克振、盧明光等 20 多位領導者獲獎。

頒獎人劉兆玄表示，每年一度的潘文淵獎是科技界的矚目焦點，也是台灣科技界的最高榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆的獲獎人都是在其領域上有巨大貢獻且影響力對於產業發展具有深遠意義的領導菁英。

遴選委員會召集人曾繁城說，今年由蔡力行榮獲潘文淵獎最高榮譽，蔡力行是美國康乃爾大學材料科學暨工程博士，1989 年加入台積電後展現優異的執行能力與績效，協助台積電數個晶圓廠的建置，並先後擔任多項重要管理職位包含台積電總經理暨執行長。

蔡力行 2014 年轉任中華電信公司董事長，期間帶領公司轉型升級，領先推動 4G 服務，開發 4G 智慧城市應用，並在 2017 年加入聯發科擔任共同執行長，藉其在半導體製造、電信業經驗及國際化管理的長才，持續投資低功耗處理器、5G、Wi-Fi、AI 等關鍵技術，帶領聯發科開創新局。

聯發科在近年除在亞洲地區持續成長外，更在美國、歐洲和日本市場大幅拓展足跡，屢創營收新高，站穩世界級晶片設計公司地位，更積極布局未來各類終端 AI 裝置、車用等領域。

蔡力行投身半導體產業逾 30 年，影響力遍及海內外，以其在半導體產業的卓越經營理念與商業思維，致力於台灣半導體、IC 設計及電子通信等技術的創新及產業升級，貢獻卓著。

未來基金會也將繼續秉持潘文淵先生開創台灣半導體產業以及鼓勵青年學子的精神，為協助台灣科技產業的發展盡一份心力。

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