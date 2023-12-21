加權股價指數近 6 個月價量表現：

資料來源：Bloomberg, 截至 2023/12/20

野村腳勤觀點：

AI 的領頭羊，矽智財產業

AI 伺服器雖然是焦點，但有一個明確的藍海正悄悄浮現，那就是矽智財 (IP)。隨著單一晶片的功能日趨複雜，一般企業要獨自完成晶片開發到量產是十分艱巨的任務，而矽智財則提供客製化服務，它扮演設計圖的角色，可幫助從資料庫找到合適的功能模組加以組合，大幅縮短晶片開發時程與上市時間。目前主流的 AI 晶片多以 GPU 為主，但是成本高又產量少，因此自研 AI 晶片的需求只會不斷增加，並且越往先進製程走設計越複雜，所需的 IP 數量越多，IP 業者所收的權利金也就越高。目前該產業的玩家仍少，美國 2 家、台灣 5 家、日本 1 家，其中台灣 IP 服務業者在全球市佔率高，且各自在不同領域發揮專長，絕對是未來值得關注的產業。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 11 月名目 CPI 及核心 CPI 符合預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 3 月降息一碼，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業展望轉佳：全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況漸入佳境

（四）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，台灣供應鏈營收受影響

企業獲利逐季走高，台股展望依舊正向

從最新美股企業獲利預估來看，Q42023 將是獲利成長的谷底，2024 年開始將逐季上升，且上半年獲利增速最快，搭配市場對降息的預期，美股具備一定支撐，而台股與美股相關性高，預估表現也不會太差。近期大盤高檔盤堅，很大的原因是外資長期買盤回籠，台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，是成為吸引外資長期買盤的誘因。產業面來說，預計美國 AI 禁令生效後訂單將重回台灣，被動式基金成分股調整也告一段落，短線利空因素緩解，而長期來看國外雲端大廠增加資本支出並推出新產品，邊緣 AI 商機有望迎來爆發，看好中長線台股仍維持多頭格局不變。

各期間績效表：(%)

資料來源：Lipper，2023/11/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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