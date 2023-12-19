起風了！2024投資新變局 野村投信股債專家獻計

2023 年進入倒數，今年來陸續浮現中國經濟爆雷、地緣政治風險有增無減等衝擊，但貫穿全年、牽動投資市場情緒最深的是聯準會升息與否，原本被看好的債市，因聯準會利率政策「升升」不息，遲遲未能走出期待中的大行情，後來因因為人工智慧（AI）題材橫空出世，在科技股的帶動下，2023 股市繳出亮麗成績。

2024 年將迎來台、美、印等地大選，與聯準會有望降息等變化球，投資人該如何突破慣性思考框架，接住關鍵的投資機會點？鉅亨網攜手野村投信舉辦《突破框架：變局中迎戰經濟新未來》論壇 (影片回顧: https://www.youtube.com/watch?v=sIemcdbGXoo&t=1138s)，邀請野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie)、台灣經濟研究院董事長吳中書、野村投信國內股票投資部主管姚郁如 (Grace Yao) 與財經主持人葉芷娟一同探討 2024 全球經濟走向與投資趨勢。

降息將啟動 經濟新格局

「利率還是否已經到高峰？依美國經濟狀況而定。」面對投資人當前最關注的聯準會利率政策動向，周文森開宗明義說，「不會那麼快，因為美國經濟還蠻強的。」

過去一年多來，市場原本預期聯準會今年會降息，吸引不少人進場卡位債券商品，不料聯準會「Higher for Longer」維持利率高點更久的政策基至不動如山，迄今尚未等到聯準會官員鬆口。

不過，隨著通膨數據降溫，市場預期聯準會明年降息機率提升。美國銀行預期美國明年經濟負成長 0.5%，將出現硬著陸，促使聯準會連續降息 11 碼；高盛則預期經濟成長率將介於 0~2%，到第 4 季才會降息兩碼。有別上述極端值，野村投信預測美國景氣軟著陸，明年經濟成長率 1%，第 3 季開始降 4 碼，這也是最為市場相信的看法，換言之，在景氣溫和成長、通膨控制適當之下，美國將呈現金髮女孩經濟 (Goldilocks Economy) 樣貌，經濟不致衰退。

上半年股債均優 下半年債優於股

圖: 野村投信投資策略部副總經理張繼文

在此情境下，企業獲利仍將維持正成長。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2024 年上半年將是股債均優，下半年是債優於股。

股市方面，不同於 2022 年出現 de-rating (估值下修)，2024 年有望 Re- rating (重新評價)，本益比將由 2022 年 15~16 倍，在 2024 年提升至 18~20 倍。

張繼文建議，明年股市配置仍以美股為龍頭，挑選大型股、高品質成長股，以及 AI 相關科技股，因邊緣運算、AI PC 等均為明年亮點；衛星配置可留意印度、日本股市。

債市方面，張繼文提出選債兩大重點，一是存續期長債券，二是信用債首選投資等級債。進一步看，2024 年上半年最受惠的是新興市場債，甚至會強過美國投資等級債，因新興市場債兼具存續期長、同時有投資等級債與非投資等級債部位的兩大特性。但若投資時間拉長至一整年，則以投資等級債最佳，因非投資等級債上半年尚可投資，後續就得看企業違約率而定。

「不管投資什麼債，現在都是很好的加碼時機。」張繼文建議，空手的人一定要布局債券，建議以投資等級債為主，積極型投資人可將新興市場債當成配菜。

台股兩大捕手 掌握漲升行情

有鑑於台灣投資人高度關注台股，張繼文認為，「台股將有另一條路要走。」在總統大選、AI 等題材催化下，絕對會走出一個大格局，有機會往上，因離開陸股的國際資金可能流向台股，預料 AI 伺服器、晶圓代工、IC 設計、電動車等族群將受惠。

因此，他建議，如果對股市比較有自己觀點的人，可以透過 ETF 布局，例如野村臺灣新科技 50 ETF(00935)，統包科技題材；若無暇關注股市的人，可以透過定時定額佈局台股主、被動基金，透過分散進場風險，掌握台股漲升契機。

上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。

基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基? 於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基? 淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。