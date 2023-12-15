台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 12/15
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6645   金萬林      12/15  創初上市    12/11-12/13       804   30.00     30.00  華南永昌   01     12/14     14220
1312   國喬        12/15  上市增資    12/11-12/13     17000   14.20     14.20  台新       02     12/14     87778
8444   綠河-KY     12/20  第一現增    12/14-12/18      1045   33.00     33.00  統一       01     12/19     17337
3321   同泰        12/22  上市增資    12/18-12/20      2550   11.00     11.00  富邦       01     12/21
3522   御頂        12/25  上櫃增資    12/19-12/21      1700   16.50     16.50  兆豐       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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