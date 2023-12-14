加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/12/13）

野村腳勤觀點：

手機結合低軌衛星商機大

現代人想用手機傳簡訊或是連接網路，都必須透過基地台連接衛星才能做到，但因為地理及建置成本限制，諸如山區、飛機或是海上就是通訊盲點，不過最近很夯的「低軌衛星」就是解法之一，SpaceX 旗下公司 Starlink 在 10 月推出的「Direct to Cell」衛星通訊服務，訊號可直接連接低軌衛星，如此便無需基地台，預計 2024 年提供服務，先以頻寬較低的簡訊服務為主，待衛星數量增加後就能進行通話與網路傳輸等服務。事實上這個技術的想像空間非常大，基本上任何可連接手機的新技術都是非常大的市場，去年華為及蘋果的新手機就已首度支援衛星通訊，這是一個可預見的趨勢，未來若是再應用到自駕車、物聯網，可期待全球網路無疆界的時代就會來臨。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 11 月名目 CPI 及核心 CPI 符合預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 5 月有望降息，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業展望轉佳：全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況漸入佳境

（四） AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，相關供應鏈營收受影響

短線類股快速輪動，選擇主流趨勢股避免太早下車

12 月後大盤雖然漲勢趨緩，但在獲利了結賣壓過後，最近外資又回頭加碼台股，內資也順勢而為，整體而言仍維持短多的架構，對指數仍可正向看待，反倒是產業及個股表現上呈現輪動、人人有機會的狀況，市場不太在意 11 月業績表現，積極尋找明年高成長性的產業，除了像 AI、電力改革等長線趨勢股之外，其他落後補漲以及新科技等題材類股，舉凡低軌衛星、網通 Wifi7、邊緣 AI、矽光子等，則更受市場青睞，表現也相對亮眼，不過整體而言，庫存落底加上終端電子需求復甦，半導體的狀況都不會太差，只要投資掌握住趨勢，主流類股終將勝出，而在這些主流題材實現並反映在實際財報表現之前，預期台股個別產業表現將持續輪動。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/11/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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