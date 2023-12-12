實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 12/12 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2314 台揚 12/12 上市增資 12/06-12/08 1190 28.50 28.50 台新 01 12/11 307400 4979 華星光 12/13 上櫃增資 12/07-12/11 723 139.00 139.00 富邦 01 12/12 237778 2427 三商電 12/14 上市增資 12/08-12/12 1063 23.00 23.00 台新 01 12/13 96449 1805 寶徠 12/14 上市增資 12/08-12/12 2850 11.00 11.00 台中銀 01 12/13 44492 6645 金萬林 12/15 創初上市 12/11-12/13 804 30.00 30.00 華南永昌 01 12/14 3673 1312 國喬 12/15 上市增資 12/11-12/13 17000 14.20 14.20 台新 02 12/14 34925 8444 綠河-KY 12/20 第一現增 12/14-12/18 1045 33.00 33.00 統一 021 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。