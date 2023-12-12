2024溫和復甦，AI需求推升仍是亮點

11 月台股指數月 KD 交叉，週 KD 黃金交叉連續 5 週；指數站回 20 日均線與 60 日均線上結構轉佳，AMD 推 AI 新品帶動電子相關族群強彈。聯準會即將召開本年最後一次利率會議，10 月非農就業報告與名目 CPI 及核心 CPI 皆低於預期，顯示打擊通膨已取得不錯的成效且幅度大於預期，近期美國景氣如預期拉回，Fed GDPNow 模型預測，2023 年 Q4 美國經濟成長率為 2.1%，預期美國經濟景氣仍為軟著陸的狀況為主，不至於有太大的意外發生。此外，外資交投將於本月中下旬逐漸轉淡，後續關注利率決議、選前政策題材、AI 等題材，預期 2024 年 Q1，將有望延續這波漲勢，可加碼布局科技股，正是投資人極大化長期資本增值的投資選擇。

市場對於聯準會降息越來越樂觀，甚至預期最快明年 3 月降息，明年年底前降息 5 次，10 年美債殖利率近一個月也下滑了 80 個基點，雖然市場氣氛樂觀，我們認為並非全是好事，一來是美國經濟仍具韌性，聯準會其實不急著降息，若最終不如市場預期那般樂觀，可能出現失望賣壓；二來降息普遍代表經濟出現狀況，若是 3 月降息，代表美國經濟並非如想像強勁，對於股市也不會是好消息。野村投信認為最好的降息時點應該在 2024 年第二季底~ 第三季，上半年經濟緩步復甦，下半年若是因為基期導致增速放緩，還能透過降息來刺激經濟，如此一來聯準會既可保持政策靈活性，也能確保通膨維持降溫趨勢，對金融市場也會更健康。

2022 年底，ChatGPT 橫空出世，AI 大浪來襲， AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，AI 所帶動的創新產業需求、補庫存效應，以及 AI 發展所帶動的相關需求，均有望成為挹注相關供應鏈獲利與成長動能來源。12/5 國際重量級科技公司與學術機構宣布，將共同成立 AI 聯盟，相關公司包含，Meta、IBM、Intel、AMD 等。AI 聯盟成立主要目的是建構開放、安全以及負責任的 AI，開放且透明的 AI 創新才能創造安全又多樣性的 AI 生態圈，此消息讓 AI 相關概念股再度活躍，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局，建議可將重點放在 AI 族群。此外，AMD 上週發表對數據中心設計的新款 AI 晶片 MI300 系列，執行長預期到 2027 年 AI 晶片市場規模上看 4000 億美元，年複合 成長率 70%，Meta 和微軟均表示將採用，替代價格偏貴的輝達晶片。供應鏈表示 2024 年 AMD MI300 系列訂單已達 30-40 萬片以上，且相較 H100 更具備硬體規格優勢，加上價格僅為 H100 的 5-6 成，可望低價搶市占率，對於台系伺服器 ODM 廠商而言，也有望受惠於整體 AI 伺服器於 2024 年放量，相關供應鏈可持續關注。

11 月份台股上漲可歸因於優於預期的第 3 季財報、美科技股助攻交出亮眼成績單，相信科技股於 2024 年的表現仍值得市場期待。展望 2024 年，野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，景氣回穩，庫存回歸正常、AI 出貨持續挹注，預估整體上市櫃企業獲利將重回高速正成長，而業績能見度高的公司將率先復甦， AI 應用引領風潮，無庫存問題，需求成長優於其他科技產業 ，AI 伺服器的建置需求則依然強勁，高階 AI 伺服器（模型訓練）需求先起來，接下來將由一般 AI 伺服器（模型推論）接棒，預估 2023 年開始，全球伺服器產值將以每年 15% 以上的增幅高速成長。此外，AI 伺服器用到更多的算力，散熱技術層次隨著功耗增加而變複雜（氣冷 -> 液冷），AI 伺服器也是吃電怪獸，電源需求瓦數是傳統伺服器的數倍，電源管理能力更顯重要。NB/PC 結合邊緣 AI 概念的換機潮，AI 題材仍會是盤面的主流，從基本面出發的選股策略將更為重要，受惠於 AI 大趨勢，其中半導體、高速運算、AI、伺服器供應商等，皆有助於台廠 AI 供應鏈獲利成長表現持續， PC 和手機製造商前景也有望受惠於支援 AI 新機的需求，其他看好如政策支持的重電、綠電。