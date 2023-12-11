台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 12/11
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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2949   欣新網      12/11  初上櫃      12/05-12/07       574   90.00     90.00  台新       01     12/08    311777
2314   台揚        12/12  上市增資    12/06-12/08      1190   28.50     28.50  台新       01     12/11    314749
4979   華星光      12/13  上櫃增資    12/07-12/11       723  139.00    139.00  富邦       01     12/12    147490
2427   三商電      12/14  上市增資    12/08-12/12      1063   23.00     23.00  台新       01     12/13     47817
1805   寶徠        12/14  上市增資    12/08-12/12      2850   11.00     11.00  台中銀     01     12/13     23634
6645   金萬林      12/15  創初上市    12/11-12/13       804   30.00     30.00  華南永昌   01     12/14
1312   國喬        12/15  上市增資    12/11-12/13     17000   14.20     14.20  台新       02     12/14

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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