【市場新寵】AI助攻，日本也有護國神山！

AI 大趨勢成型，晶圓相關等半導體產業成為全球投資人焦點，隨著全球加速投入半導體製造、精密製程技術，對生產設備的需求更迫切，半導體設備相關企業成為半導體投資熱的率先受惠族群，也激勵稱霸全球半導體材料及設備領域的日本半導體類股指數衝上歷史新高。

「台積電震撼」（TSMC shock），改變日本社會與經濟結構的重要契機

台灣晶圓大廠台積電 2022 年動工的日本熊本廠，不但辦公大樓在已今年 8 月啟用，可望在 2024 年正式量產，還傳出加碼二廠的消息。熊本廠進展順利，日本政府更是看好台積電能擔當起重振日本半導體業的領頭羊！政府大力支援，引領著日本半導體產業的轉型之路，冀望重振日本半導體業榮光！在台積電設廠所在地的熊本縣，居民以「台積電震撼」一詞，來概括房地產價格飛漲與搶人才等巨大變革。

「台積電震撼」（TSMC shock）是改變日本社會與經濟結構的重要契機，據當地金融機構九州金融集團的最新試算，從去年起的 10 年內，透過創造就業、基礎建設發展與吸引其他企業進駐等，台積電可望為熊本縣帶來約 6.9 兆日圓（約新台幣 1.5 兆元）的溢出效應，較去年預估的約 4.3 兆日圓（約新台幣 9542 億元）的經濟效益進一步增加。

2022 年開始日本政府制定了宏大的計畫並重新修訂半導體策略，加強發展、生產尖端半導體，鞏固經濟安全、發展生成式 AI 科技，目標在 2030 年國內生產的銷售額增至 15 兆日圓 (為 2020 年銷售額的 3 倍) 。此外，透過提供補助計劃，加速全球半導體巨頭赴日擴大投資與設廠，可望為日本製造業注入活水及重振半導體大國之名號！

資金搶進日股，今年以來買超金額創 10 年新高

資金搶進日股，外資在 Q3 一度獲利了結今年漲多的日股，然而 Q4 以來資金再度重返日股懷抱。根據日本財務省公布的統計資料，截至 11/3 當週，外資已連續 6 週買超日股，Q4 累計至今外資買超金額已高達 3 兆 2401 億日圓，2023 年累計至今買超金額更是寫下近 10 年單年度的新高紀錄，更帶動日股再度回到創高模式。

投資日股，選在地正宗的野村資產管理

野村資產管理身為日本第一大資產管理公司 (1)，在地菁英管理團隊平均投資年資超過 20 年，不僅深入了解日本經濟文化與企業動向，更享有在地化優勢，且擅長掌握日股優質個股潛力，日股研究權威地位無可否認！野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金規模達 1432 億日圓 (2)，是一檔價值與成長兼顧的基金，前進日股，選對幫手就是它。

(1) 資料來源：日本投資信託協會 (The Investment Trusts Association, Japan)，資料日期：2023/06/30。(2) 資料來源：野村資產管理英國有限公司，資料日期：2023/10/31。

展望 2024 年，日本半導體產業庫存去化接近底部，日本企業整體獲利強勁，勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素。整體而言，日本利多題材不減，日股投資魅力值得期待。建議投資人不要再等待，現在可伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，掌握進場佈局的好時機。了解更多：【真心推薦】

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