台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 12/01
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6219   富旺        12/01  上櫃增資    11/29-12/05      2125   17.15     17.15  統一       01     11/30    190876
2867   三商壽      12/05  上市增資    11/29-12/05     45000    5.00      5.00  華南永昌   05     12/04     12686
6937   天虹        12/06  初上市      11/30-12/04      1256  115.00    115.00  元大       01     12/05    159545
2948   寶陞        12/06  初上櫃      11/30-12/04       754   72.00     72.00  兆豐       01     12/05     84888
2241   艾姆勒      12/08  上市增資    12/04-12/06      1275   28.50     28.50  元大       01     12/07
6179   亞通        12/08  上櫃增資    12/04-12/06       850   25.00     25.00  兆豐       01     12/07
2949   欣新網

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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