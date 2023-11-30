實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 11/30 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6219 富旺 12/01 上櫃增資 11/29-12/05 2125 17.15 17.15 統一 01 11/30 193138 2867 三商壽 12/05 上市增資 11/29-12/05 45000 5.00 5.00 華南永昌 05 12/04 6139 6937 天虹 12/06 初上市 11/30-12/04 1256 115.00 115.00 元大 01 12/05 2948 寶陞 12/06 初上櫃 11/30-12/04 754 72.00 72.00 兆豐 01 12/05 2241 艾姆勒 12/08 上市增資 12/04-12/06 1275 28.50 28.50 元大 01 6179 亞通 12/08 上櫃增資 12/04-12/06 850 25.00 25.00 兆豐 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。