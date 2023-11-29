矽光子技術改寫未來，創新科技超前部署！

上週五 (11/24) 台股平盤震盪，加權指數收在 17287.42，週線上漲 0.5%，後續須出現紅 K 放量結構，利於台股維持偏多格局，距離總統大選已不到兩個月，操作宜逢低布局創新科技、Al 供應鏈、手機、網通等基本面持續偏多可期的族群。此外，Nvidia 近 4 季度營收及獲利皆優於市場預期，顯示 AI 趨勢為公司帶來的巨大貢獻，2023 年 Q4 財測也同樣遠優於市場預期；未來幾個月內，Nvidia 也將推出符合出口限制新晶片，有助於緩解市場對美國禁令的憂慮，台灣供應鏈得益於 Nvidia 訂單需求，包括台積電 (晶圓代工 / 矽光子)、台光電(銅箔基板) 及奇鋐(散熱)，10 月營收均繳出亮眼表現，帶領加權指數及 AI 類股強勁反彈；預期 AI 相關業務需求成長強勁，創新科技長期趨勢看好。

Nvidia 財報火熱，台灣供應鏈再吞大補丸

資料來源：(左) Bloomberg、Investing.com，2023/11/21；(右) Bloomberg，2023/11/23。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著 AI 題材橫空出世將近一年，市場開始尋找下一個「AI 時刻」的創新科技題材，而在今年 SEMICON Taiwan 論壇上，由晶圓代工龍頭台積電分享矽光子（Silicon Photonics）的先進封裝技術，也引發了市場高度關注。根據 SEMI 國際半導體產業協會指出，全球矽光子市場規模將從 2022 年的 126 億美元，成長到 2030 年的 786 億美元，年複合成長率（CAGR）為 25.7%，有著驚人的成長力道。所謂的矽光子，是一種將電子與光子結合的技術，它是一種積體「光」路，目標是將光路微縮成一小片晶片，晶片內的傳導皆使用可以導光的線路，稱為「光波導」，光就在這些光波導的線路中傳來傳去。由於相較傳統的電子，光子能夠更有效解決訊號耗損和熱量的問題，透過光傳導便能實現更高頻寬以及更快速度的數據處理，在摩爾定律逼近極限的當下，先進製程就不必再追求更高的電晶體數量。只不過現行的光電結合技術上，仍有許多面向需要克服，現行的光電模組分別需要光接收器、光波導、光調變器、電流電壓放大器、驅動 IC、交換器等元件，這些元件都是零散的放在 PCB 版四處，而如何將這些元件全數整合到單一矽晶片上，也就是市場關注的 CPO(Co-Packaged Optics) 技術，將會是未來矽光子發展的重點。但可以確定的是，隨著晶片算力的提高，資料間的傳輸效率必定得同步跟上，矽光子的發展也是勢在必行，其中台灣的光通訊及 CPO 技術則是扮演兩大關鍵要角，包括交換器、光收發模組、測試介面、封測等，都是矽光子發展的重要供應鏈產業，台灣在這塊同樣擁有全世界的領導廠商，未來相關領域帶來的商機也備受期待。

張繼文指出，2024 年將是 AI 邊緣運算起飛年！雲端 AI 應用將擴及至邊緣 AI (Edge AI) 半導體快速成長，從超算中心、伺服器等專業領域，開始走進個人應用，包含 PC、個人隨身產品如筆電、智慧手機、穿戴式裝置、汽車等內建 AI 晶片，包括宏碁、華碩、惠普、聯想等品牌廠，跟進布局終端新品。這一波導入消費性電子產品的新世代 AI 個人裝置，預料最新的作業系統如 Windows，及更多應用軟體能被廣泛的支援後，可望進一步看到 AI 爆發性成長。邊緣 AI 是目前半導體設計最蓬勃發展的創新領域，根據大摩 (Morgan Stanley) 報告，預估 2023 年至 2027 年之間，邊緣 AI 半導體的年複合成長率為 32%，成長力道驚人且快速。Tractica 研究機構推估，由 AI 驅動的硬體營收，將從 2015 年的 8 億美元，成長到 2025 的 1740 億美元（約 5.2 兆台幣），年複合成長率達 56%。ChatGPT 的出現、加速了新一波生成式 AI 及大語言模型的應用發展，麥肯錫 2023 年 8 月的《生成式 AI 爆發年》（Generative AI’s breakout year）報告指出，有 6 成的組織都曾在工作中使用生成式 AI 顯示生式 AI 普及化、供大眾日常應用的日子就在眼前。AI 戰場從雲端走向硬體，底層的晶片技術將是關鍵。野村臺灣創新科技 50ETF (00935)，其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，鎖定了台灣最強的科技產業，並從半導體、AI、電動車等多項最具成長潛力的創新科技主題篩選成分股，指數精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，再挑選出 50 檔股票，成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體，篩選出符合營收、流動性、市值規模及 ESG 資訊揭露等標準，能率先掌握新科技浪潮下的投資機會，適合喜歡追求科技創新及搭上科技類美股的高成長列車的投資人。

展望未來，野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，創新科技層出不窮，矽光子技術改寫未來！我們從 AI、矽光子、創新科技趨勢看到諸多利多，包括美國通膨下滑趨勢明確、聯準會升息循環接近尾聲，對科技股而言絕對是重要的利多，而 AI 趨勢仍未改變，科技巨頭（微軟、亞馬遜及谷歌）上修 2024 年資本支出總額，同時 Nvidia、AMD、微軟也釋出新款 AI 晶片，台灣相關供應鏈將持續受惠。短期內拜習會後美中雙方關係和緩，有助於台股維持多頭格局並挑戰前高。而從過往經驗來看，12 月外資持續買超機率大，加上過年紅包及選舉行情加持，林怡君對於台股依然保持樂觀看法，看好 2024、2025 年創新科技的未來成長性，建議投資人啟動定期存股計劃作中長期布局，順勢掌握未來創新科技趨勢財。

野村臺灣創新科技 50 ETF(代碼：00935) 前 10 大持股

股票代號 股票名稱 權重 (%) 2330 台積電 29.40 2454 聯發科 14.64 2308 台達電 6.92 2303 聯華電子股份有限公司 6.02 3711 日月光投資控股公司 4.21 2345 智邦科技 3.00 3034 聯詠 2.98 2327 國巨 2.30 2379 瑞昱 2.23

資料來源：野村投信；資料日期：2023/11/27

>>> 閱讀更多精彩文章

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))

上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】

指數免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 (櫃檯買賣中心) (以上機構合稱「合作單位」) 共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權野村證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及 / 或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。

野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568

本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-231100122