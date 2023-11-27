2024經濟搶先看 吳中書：優勝劣敗 關鍵在新興商業模式

2023 年即將走入尾聲，2024 年面臨緊縮貨幣政策抗通膨後的經濟衰退疑慮、地緣政治風險有增無減、台灣及美國等舉行總統大選變數，搶先聆聽大師剖析各國經濟走向，無疑是 2023 年最後一個月份必修課。

「全球優勝劣敗，看誰能掌握新興商業模式！」台灣經濟研究院董事長吳中書一句話道出 2024 年經濟的變局與機遇。但，哪些市場有機會？哪些產業有商機呢？且看吳中書說分曉。

鉅亨網、野村投信於 12 月 5 日聯合主辦《突破框架 變局中迎戰經濟新未來》線上＋實體論壇 (免費報名:https://bit.ly/46qKm5V )，特別邀請吳中書、野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）、野村投信國內股票投資部主管姚郁如（Grace Yao），探討 2024 全球經濟走向與投資趨勢。在論壇前，吳中書撥冗接受專訪。

今年多數國家經濟表現超乎去年底到今年初的預期，經濟合作暨發展組織（OECD）、國際預測機構 S&P Global 分別上修 2023 年成長率預估值為 3.00%、2.58%。不過，面對未來五年，似乎不容樂觀。

吳中書引用 S&P Global 對主要國家未來五年平均經濟成長率的最新預測指出，美國、歐盟 (不含英國)、日本、中國等依序為 1.6%、1.5%、0.9%、4.6%，各大經濟體經濟表現不如今年；原因有二，一是主要國家都有債務升溫或居高不下情況，二是緊縮貨幣政策滯後性影響持續發酵。

不過，2024 年仍有經濟成長動能極佳的國家，將出現在東協國家，以及部分非洲國家。

美國二壞一好 最快明年中降息

11 月美國聯準會 FOMC 連續第二次暫停升息，加上通膨數據趨緩速度優於市場預期，促使市場預期聯準會再升息機率趨近於零，進而開始期待降息時間來臨，與此同時，美國經濟是否衰退亦備受關注。

美國 2023 年經濟成長表現優於預期，吳中書分析原因有三，首先是台積電等科技業赴美國設廠帶動投資增加，其次是美國消費者韌性亦高於預期，第三是人工智慧（AI）橫空出世，尤其後者是讓專家錯看主因；2024 年美國經濟面臨「二壞一好」，「二壞」是企業機器設備採購、消費者消費能力下降，「一好」是 2024 年有總統大選，政策面有利。

吳中書研判，隨美國核心通膨趨緩，聯準會不會再升息，但也沒理由降息，最快明年中之後才會降息。

日本二低一高 現階段具潛力

歷經失落 30 年的日本在過去一年多來再度重回世人眼光，經濟再度展現活力。吳中書分析原因有四，一是美中對抗導致原本在中國的商機流向日本、韓國、台灣，二是東南亞國家崛起，而日本企業很早便大舉布局東南亞，三為日本政府大力補貼半導體產業，最後是日本資本市場與房地產市場回溫。

展望未來，吳中書雖對日本長期表現抱持保留態度，但仍肯定現階段具有成長潛力，正向因子是二低一高，包括日本低利率有利投資活動、低基期有利資本市場表現、半導體產業市占率有高成長空間。

亞洲機會多 東南亞最強

中國今年來表現不如外界預期，吳中書指出，一個經濟體不可能長期高速成長，調整是國家發展必然過程，預料中國將邁入中階成長，未來五年經濟成長可能落在 4.5~4.6% 間，更長久的未來出現 3 字頭也不意外，但即便增速趨緩，仍高於多數成熟國家。

相較於歐、美國家，吳中書看好亞洲國家的成長空間，因為東南亞國家建構的東協機制愈來愈健全，預估越南經濟成長率將超過 6%，菲律賓也有 6% 左右，馬來西亞超過 4%；東協之外的印度經濟成長率雖低於越南，亦超過 6%。

台灣今年經濟成長率預估值約 1.4%~1.5%，明年有望超過 3%，除今年的基期低外，電子等產業庫存調整已告一段落，有助訂單回流，不過，部分傳統產業還是辛苦。

科技產業不敗 AI 領軍商機多

就產業別而言，吳中書最看好科技業，尤其是 AI、量子電腦、電動車帶動的商機；以 AI 來說，現在仍處萌芽期，未來將觸發各種新商業模式，擴及製造業、生物科學等等。

吳中書最後點出 2024 年的兩大灰犀牛是高利率下的陰霾、各國宛如慢性病的高債務隱憂，而黑天鵝事件可能發生在地緣政治風險、極端氣候風險。想要知道更多吳中書對 2024 年經濟見解，就在 12 月 5 日《突破框架 變局中迎戰經濟新未來》線上＋實體論壇。免費報名：https://bit.ly/46qKm5V