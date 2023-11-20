實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 11/20 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8028 昇陽半導體 11/20 上市增資 11/14-11/16 1800 45.00 45.00 富邦 01 11/17 174317 4768 晶呈科技 11/21 上櫃增資 11/15-11/17 366 130.00 130.00 國票 01 11/20 250475 4442 竣邦-KY 11/23 第一上櫃 11/17-11/21 954 22.00 22.00 台新 01 11/22 30529 6894 衛司特 11/23 初上櫃 11/17-11/21 627 106.00 106.00 兆豐 01 11/22 105396 8442 威宏-KY 11/27 第一現增 11/21-11/23 383 78.00 78.00 富邦 01 11/24 6285 啟碁 11/27 上市增資 11/21-11/23 3400 106.00 106.00 凱基 01 11/24 5864 致和證 11/27 上櫃增資 11/21-11/23 3630 12.90 12.90 統一 02 11/24 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。