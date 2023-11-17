股神巴菲特出擊！波克夏擬再度發行日圓債，日股瘋即將再現

近期美國科技上漲，帶動日本半導體類股表現，日經 225 指數近週呈現漲升態勢，日銀 (BOJ) 總栽植田和男於國會表示，當薪資與通膨的正向循環開始時，實質薪資可能轉為正成長，日銀將在實際薪資轉為正成長前後調整貨幣政策，一旦相關數據顯示通膨率將持續達到 2%，日本央行將結束負利率政策，關於結束負利率及 YCC 政策的先後順序，將取決當時經濟及金融情況，在退出負利率時，日本央行可能維持當前形式的 YCC，並將其作為應對長期利率突然飆升的備用方案。外資曾在今年 Q3 一度獲利了結今年漲多的日股，然而 Q4 資金再度重返日股懷抱。根據日本財務省的統計，截至 11/3 當週，外資已連續 6 週買超日股，Q4 累計至今外資買超金額已高達 3 兆 2401 億日圓，2023 年累計至今買超金額更是寫下近 10 年單年度的新高紀錄，外資不斷搶進，帶動日股漲勢凌厲，加上股神巴菲特今年多次表示看好日股，持續加碼投資五大商社，資金動能可望延續日股黃金行情。

資金搶進日股，今年以來買超金額創 10 年新高

資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2023/11/03。* 第四季至今外資對日股買超金額截至 2023/11/03

股神巴菲在疫情期間押注日本股市，並稱是個百年難得一遇的機會，向來有點石成金能力的巴菲特已獲得巨大回報。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，巴菲特繼 2023 年 4 月首度發行日圓計價公司債之後，11 月傳出消息，波克夏計劃再度發行日圓債，根據承銷商瑞穗證券表示，波克夏計劃再度發行日圓債，按照長期持有股份的計劃，預估日本五大商社平均每檔將增持至 9.9%，引起市場高度關注。市場認為此舉是巴菲特為再度加碼日股做準備，巴菲特自 2020 年 8 月開始布局日本五大商社，包含三菱商事 (Mitsubishi Corporation)、三井物產(Mitsui Bussan)、伊藤忠商事(Itochu Shoji)、丸紅(Marubeni) 和住友商社(Sumitomo)，持股平均超過 8.5%，並透露自己的持有日本股票比美國以外的任何其他國家還多，帶動日股上揚，平均累積漲幅至今都逾 1 倍、超越日本大盤指數表現，眼光精準，紛紛吸引其他專業投資人資金進駐日本、帶動這波近年最大的「日股投資熱潮」，2023 年日本股市屢創新高，TOPIX 和日經 225 指數都達到了自 1989 年以來的最高水準，整體而言日本股市的增長超越其他已開發國家股市，短期的周期性因素加上長期結構性變化，為日本股市帶來了令人鼓舞的前景。

波克夏擬再度發行日圓債，日股瘋即將再現

資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2020/08/31-2023/11/13。以上提及之個股僅為舉例，不保證為未來持股，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

今年以來日股一馬當先，日本東證股價指數 (TOPIX) 今年以來漲幅達 25%，儘管 8 月以來全球股票市場出現回檔修正，日股出現抗跌領漲走勢，成為全球股市領頭羊。TOPIX 的成分股涵蓋所有東京證交所東證一部超過 2000 檔的上市股票，占日本總體市值總額約 9 成以上，可充分反映日股走勢。日本央行寬鬆貨幣政策，日圓貶值，資金行情推升 TOPIX 並突破泡沫經濟破滅以來的最高水準，表現強勁還贏過標普 500 指數。

許多投資人也許會擔心日股漲勢已高，這樣的漲勢不會只是曇花一現，張繼文表示，從長期架構來看，日本結構性改變，有助於日企獲利的延續性，由於地緣政治所導致的供應鏈移轉，開始陸續有許多投資者移入，日本政府鼓勵廠商回流與就業市場改革，讓國內投資意願不斷增強。根據日本官方調查，今年有近半數的日本廠商有意願增強國內投資，且專注於內需的日本企業業績穩健，也增加了看漲情緒。此外，今年春鬥，整體調薪幅度達到 3.67%、中小企業調薪幅度也達 3.61%，調整幅度為近 30 年來最大，隨著薪資大幅調整，帶動內需消費甦醒，零售銷售年增率達 17 個月正增長，有助於支撐日本內需市場。過去日本企業過去面對物價波動，擔心貿然漲價會嚇跑消費者，然而現在已全然不同，從餐飲品牌壽司郎、吉野家陸續宣布漲價，到日本鐵路公司 (JR) 相隔 40 年以來首次調漲票價。值得注意的是，價格調漲後銷量依舊持續上揚、營收不減反增，說明漲價已非日本文化禁忌，日本國民消費實力提升以及消費支出持續增長，加上觀光旅遊大幅回流都是重要關鍵。疫情解封，日本邊境開放帶動驚人報復性旅遊消費，振興了日本旅遊、休閒及飯店等業者，根據 11/15 日本政府觀光局 (JNTO) 的數據顯示，9 月份的日本觀光人數從 218 萬人，增加至 252 萬人，與 2019 年 COVID-19 疫情爆發，增加了 100.8%，顯示著自日本至 2023 年解除邊境管制以來，赴日外國遊客首次全面恢復。

張繼文進一步指出，2022 年開始日本政府重新修訂半導體策略，加強發展、生產尖端半導體，鞏固經濟安全、發展生成式 AI 科技，目標在 2030 年國內生產的銷售額增至 15 兆日圓 (為 2020 年銷售額的 3 倍)。此外，透過提供補助計劃，加速全球半導體巨頭赴日擴大投資與設廠，可望為日本製造業注入活水及重振半導體大國之名號。此外，日本掌握了科技業需要的特用化學，觀察台積電與索尼共同投資的熊本廠，或許就能了解日本的重要性。過去 30 年我們見證了日本半導體產業從巔峰時期逐漸式微，但日本在全球半導體產業中仍具備舉足輕重的角色，半導體關鍵材料以及設備領域持續稱霸全球。在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率高達 52%，而半導體設備市場市佔率則為 35%，AI 大趨勢成型，背後需要半導體產業的支持；在這股新興趨勢當中，日本半導體產業必然不會缺席，此外，日本與美國間在重工業與軍工產業有很深的連結，因此日股後勢仍有值得期待的理由。展望 2024 年，日本半導體產業庫存去化接近底部，日本企業整體獲利強勁，勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素，整體而言，日股利多題材不減仍具成長空間，投資魅力值得期待。

「野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金」有別於傳統價值投資，除了找尋評價被低估的股票，同時還會考量企業未來的成長價值。正因如此，我們由下而上的選股結果，從產業配置來看，本基金相對於參考指標 - 東證指數（TOPIX）明顯加碼於科技產業，這是基於我們非常看好半導體相關個股未來的成長潛力。整體而言，本基金投資策略是找出具有長期股價成長動能的個股，同時兼具獲利成長潛力，並利用其股價被低估時進行投資，這也是本基金無論短期、中期、長期績效都能勝出同類型基金的主因，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬。建議投資人視己身風險承受度，回檔時可逢低單筆加碼，或定期定額布局中長期持有，此外，在投資日股建議最好選擇基金操盤人為在地日本專業經理團隊，因為日本經濟復甦是全面性的，加上日本市場的封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，任何的拉回及修正仍將是很好的布局，將為投資人帶來更多加乘效果。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 I 股日圓 0.12 16.09 27.17 28.35 32.42 85.94 242.73 同類型平均 -3.65 8.31 18.59 15.67 10.63 45.61 - 總排名 1/43 1/43 1/43 1/43 2/43 2/43 - 四分位排名 1 1 1 1 1 1 - I 股美元避險 1.52 19.12 32.41 34.66 40.24 97.29 186.32 同類型平均 -6.14 4.28 13.37 18.37 0.84 30.38 - 總排名 1/69 2/69 1/67 1/65 3/63 3/60 - 四分位排名 1 1 1 1 1 1 -

資料來源：Lipper，資料日期：2023/10/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。

>>> 閱讀更多精彩文章