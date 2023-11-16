加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/11/15）

野村腳勤觀點：

邊緣式 AI，未來的新趨勢

Intel 執行長說 AI PC 將成為顛覆 PC 產業的重要轉捩點，這番言論正好呼應了邊緣式 AI，一個最近很夯的概念。以往生成式 AI 說的是雲端運算，是與大型語言模型訓練、AI 伺服器有關的故事，但其實真正貼近人們日常生活的，卻是人手一機的終端裝置，舉凡手機、筆電、家電及自駕車等，這些裝置的市場規模量遠比 AI 伺服器來的大，一旦 AI 的概念應用上去，能夠爆發出的商機將是難以想像，而且這一天不會太遠。2023 年是 PC 產業的低點，隨著消費力開始復甦，供應商預計 2025 年就會迎來 AI PC 的超級換機潮，比爾蓋茲也說 5 年內 AI 助理將誕生，相對應的 AI PC 也得準備好，這些並不是數十年的紙上談兵，而是數年內就會看到，正在發生的事。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 10 月名目 CPI 及核心 CPI 皆低於預期，顯示打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：聯準會傳聲筒預測，升息周期可能已終結，Fed Watch 顯示最快 2024 年 5 月可望開始降息

（三）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）美債殖利率風險：聯準會尚未排除進一步升息可能性，公債殖利率起伏將導致股價波動

（二）經濟成長放緩：OECD 下修 2024 年全球經濟成長，高利率對經濟壓力顯現

（三）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

利率影響性降低，產業趨勢及公司基本面仍是關鍵

美國 10 月 CPI 意外降至 3.2%，推升市場對 2024 年的降息預期提前至 5 月份，原本兩大利空皆透露曙光，對股市來說絕對是好事，不過當然變數依然存在，包括通膨是否反撲，以及快速升息對經濟帶來的衝擊，這些都是決定股市漲勢是否能延續的關鍵。唯一能夠確定的是，追求成長就是打敗衰退最好的方法，我們認為 AI 仍是成長趨勢最明確的產業，預估 2024 年 AI 伺服器的出貨量上看 100~200%，相比於一般伺服器約 5% 的年複合成長率，AI 伺服器絕對還是明年的重點產業，而 AI 伺服器當中的零組件，包括：ASIC、ABF、散熱、高速傳輸等，預計也會是受惠的產業。基本上我們認為明年利率對市場影響將降至最低，最終產業發展趨勢及公司基本面仍是主導股價關鍵。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/10/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

把投資交給專業，首選野村投信

>>> 閱讀更多精彩文章

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-231100062

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】