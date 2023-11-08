跟著00935找出強勢股，提高投資勝率！

美科技財報陸續公布，美股持續震盪，然美國公布第三季 GDP 超越預期，緩解衰退隱憂，受強勁消費支出提振，第三季 GDP 季增年率成長 4.9%，較第二季的 2.1% 顯著加速，顯示儘管在高利率和高物價壓力下，美國經濟仍一直保持穩定，屢次超出預期。第四季台股即將迎接眾多利多行情，包括：景氣落底反彈、AI 拉貨需求增、電子銷貨旺季，以及選舉行情可期，創新科技成為吸金焦點。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，每個世代均有代表性的創新科技巨擘，但投資若只固守單一產業 / 主題，往往會錯失新科技應用帶來的大行情，誰能掌握核心關鍵技術，誰就是贏家，找對趨勢做對投資選擇，即能展現硬實力，創造生生不息的運轉動能，維持投資獲利的續航力。

00935 全名為「野村臺灣創新科技 50 ETF」於 2023/11/1 正式上市，是一檔會主動進化的 ETF，除了知名龍頭科技股之外，00935 也會納入受惠創新科技的隱形冠軍，讓投資人有機會參與創新潛力股成長爆發期。包含 AI、5G、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、半導體等 11+N 個未來性之科技產業。此外，00935 有彈性因應創新科技主動持續優化去蕪存菁，每半年調整個股，讓投資持續的進化及改變，捕捉創新科技大循環中冠軍企業，解決投資痛點，提升投資績效，對小資族來說相對容易入門，收益分配的頻率為半年配息。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，任何技術的發展都不會停滯不前，只要人類渴望改善生活品質的需求還在，「創新」就永遠不會消失，主動更新進化是 00935 永遠的進行式，保持業界最領先的創新科技 ETF，讓投資策略更聰明，也吸引市場上許多投資人的注意，加上 00935 納入獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25％及小於 2％」，這正是創新科技產業確保企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分，透過實證，研發投入愈高的公司，當新一波趨勢來臨時，往往股價也更有表現的機會。

隨著市場不斷更迭，ETF 商品也更加多元且創新，Smart Beta ETF 已成為尋求替代傳統被動式指數基金或主動式共同基金的替代品，以及尋求跑贏市場大盤潛力的投資者的熱門工具選擇。在投資學中，「Beta」指廣泛的市場大盤表現，而「alpha」則指跑贏市場大盤的超額報酬，而進化版的「Smart Beta」則是透過指數編制過程中對選股和權重安排的優化，獲得擊敗傳統市值加權指數的超額報酬「alpha」機會。目前 Smart Beta ETF 的策略有很多，比如：價值投資（Value）、動能投資（Momentum）、企業品質（Quality）、低波動性（Volatility）和規模（Size）等因子，將指數內容依照「特定條件」來做篩選，試圖從海量的個股中找出菁英。換句話說，標準 Beta ETF 的目標是與其追踪的市場指數的表現相匹配，而 Smart Beta ETF 的目標是跑贏市場（獲取超額報酬）。舉例來說，投資人若想要同時找到具備投資動能及投資研發費用轉化為企業成長動能的 Smart beta 策略 ETF，就可以參考野村投信發行的「野村臺灣創新科技 50ETF」 (證券代號為 00935)。

歷史資料顯示，從 2019 年初至 2023 年 9 月底，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤「臺灣創新科技 50 指數」累計報酬率達 194.5%，遠超過台灣電子類指數（145.3%）、台灣 50 指數（102.8%）跟台灣加權指數（97.6％），領先幅度將近翻倍。透過 00935 發揮科技 ETF 投資價值，有利投資人獲取潛在資本利得，發揮創新科技 ETF 投資優勢，有利投資人獲取潛在資本利得。長期而言，00935 更能篩選出具備競爭優勢和投資價值之標的。相較已經成熟的傳統科技領域，創新科技的獲利成長性高、股價爆發力強，透過時間醞釀，投資人將看到創新科技持續進化所帶來甜蜜的報酬潛力。因此，00935 適合長期存股，更無須在意市場的短期波動，更是市面上創新科技 ETF 的里程碑，集結創新、科技、高競爭力以及高流動性的優勢，豐厚層次底蘊，一站購足，成就最值得投資的創新科技 ETF。(資料來源：Bloomberg；資料日期：2018/12/31~2023/09/30) 以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

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野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))

上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】

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