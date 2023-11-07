實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 11/07 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6612 奈米醫材 11/07 上櫃增資 11/01-11/03 425 120.00 120.00 永豐金 01 11/06 49107 5607 遠雄港 11/07 上市增資 11/01-11/03 2975 40.00 40.00 元富 01 11/06 177194 5292 華懋 11/15 初上市 11/09-11/13 820 68.00 68.00 群益金鼎 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。