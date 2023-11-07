【一分鐘看圖論市】按兵不動Again，市場正面解讀Fed已完成升息

維持鷹派暫停升息，市場正面解讀

11 月會議再度停止升息一次，基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間，是本輪升息週期首見連續 2 個月暫停升息，聯準會主席鮑爾在記者會上強調，再次暫停升息不代表未來不再升息，凸顯聯準會持續「鷹派暫停」策略，保留未來升息選項。市場認為 Fed 今年可能不會再升息，期貨市場顯示預期 12 月會議將維持利率不動，風險性資產出現反彈。

資料來源：CME、野村投信整理；資料日期：2023/11/2。

日本首相大撒幣，豪擲 17 兆日圓刺激經濟

日本政府於週四 (2 日) 的臨時內閣會議上通過規模逾 17 兆日圓（1130 億美元）的經濟刺激計劃，希望藉此實現持續性的薪資成長及強化日本經濟成長動能。國際貨幣基金組織 (IMF) 也上調了 2023 年日本經濟成長的預估值，顯示日本已逐漸走出通縮的陰霾、迎接新的篇章。

資料來源：(左)Reuters，資料日期：2023/11/02；(右) IMF，資料日期：2023/10/10。

全球金融市場重點回顧 (10/28~11/3)

【成熟市場】

11 月 FOMC 按兵不動，連續 2 個月暫停升息

美國聯邦基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間，主席鮑威爾於會後表示不排除再次升息，以繼續減緩通膨，意即仍保留未來繼續升息的選項、維持鷹派暫停策略。

美國 10 月非農就業人數降溫，失業率升至近 2 年新高

10 月非農就業新增人數降至 15 萬人，低於預期，而先前 8 月和 9 月的非農數據都被大幅下修，同時 10 月失業率升至 3.9%，高於預期，薪資增速放緩至 4.1%，顯示招聘開始降溫、就業市場出現疲態。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/11/03。

美國 10 月 ISM 製造業、服務業指數雙雙下滑

10 月 ISM 製造業指數意外降至 46.7，創 3 個月新低且單月降幅為一年多以來最大，仍處在 50 榮枯線下，觀察細項，新訂單指數降至 45.5 創 5 個月新低，顯示需求正在以更快的速度萎縮。而 10 月 ISM 服務業降至 51.8，擴張速度降至 5 個月以來最慢且連續 2 個月下滑，觀察細項，10 月雇傭指數降至 50.2，顯示服務業也開始縮減招聘規模。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/11/03。

日銀 (BoJ) 再度放寬殖利率曲線控制 (YCC) 彈性

日本維持隔夜利率 (短期政策利率) 在 -0.1% 不變，而 10 年期公債利率 (長期政策利率) 目標仍維持在 0%，但原先的 1% 上限將改為「參考」目標，也就是說日銀不再嚴格的執行大量買進公債，允許 10 年期公債的殖利率高於 1%。

【新興市場】

中國 10 月官方製造業 PMI 再度陷入萎縮區間，經濟復甦力道脆弱

中國 10 月製造業 PMI 降至 49.5，再次回落至 50 榮枯線之下，非製造業數據也下滑至 50.6，雖然因十一連假影響，但製造業和服務業 PMI 中的新訂單指數均低於 0 ，顯示需求萎縮疲軟、復甦之路坎坷。

【債市】

10 年期公債殖利率寫下 3 月來最大單週跌幅

10 月底，美國 10 年期公債殖利率曾一度衝破 5%，本週則大幅回落至 4.57%。

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