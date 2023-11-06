台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 11/06
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2344   華邦電      11/06  上市增資    10/31-11/02     17000   22.00     22.00  中國信託   01     11/03    171517
6612   奈米醫材    11/07  上櫃增資    11/01-11/03       425  120.00    120.00  永豐金     01     11/06     51057
5607   遠雄港      11/07  上市增資    11/01-11/03      2975   40.00     40.00  元富       01     11/06    182752

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞