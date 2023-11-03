國際股市整體偏弱，台股需保有耐心因應後面走勢

股市與經濟背離 等待技術面找尋支撐後止跌

美股技術面放量向下跌破支撐後，要開始留意盤是否會有波段角度上扭轉方向的狀況，在道瓊指數原先預期有撐的 32900 點跌破後便不能太樂觀，因市場氣氛轉變後一定要有判斷上的調整；而對於短期間內看法，永誠資產管理處投研團隊指出將會持續往下，至於何時止跌？現在還言之過早，不須一破底就想要找買點；同時也無須過度恐慌，現在就是該且戰且走，並觀察何時止跌，產生技術面支撐。

現在影響國際股市，最主要就是公債殖利率高升和以巴戰爭問題，因此現在屬於恐慌持續增加的盤勢，而這些恐慌不會太快消失，因此筆者不認為盤勢能夠很快會找到支撐。當行情持續下跌，回歸到實際經濟狀況來看，股市是有背離的現象，因為從耐久財訂單、GDP 數字可得知美國經濟仍強勁，幾家科技股財報也不差，因此其中一個下跌的原因為｢經濟太好，聯準會可能維持高利率｣，但若經濟成長是事實，雖高利率不利企業經營，但在消費的推升下，企業股價回升通常也不用等太久。

另一個是戰爭問題，筆者認為以色列一定會再進攻，從他們的歷史及民族性來看，以牙還牙來表明立場態度是堅決的，即便受到國際譴責，也要昭告天下，他們被侵犯後是會全力反擊的，戰爭並不會太快結束。而在市場恐慌之際，反而要留意戰爭對於相關產業鏈的挹注效果，如先前提到的，對於市場需求會有幫助。目前在經濟狀況佳、戰爭持續、市場恐慌下（價格下壓後易再吸引穩定資金進場），這些因素便有利於後續行情打出底部；當然短期間內不容易強力反彈並過高，但中長布局角度可向下低接的態度不變。

台股表現弱勢，選情變數將陸續消除，等待國際股市帶動

台股向下摜破 16200 點，呈現弱勢破底且反彈量縮格局，即是反映國際恐慌氛圍；至於行情是否反覆震盪後繼續向下走，並不用那麼擔心。目前仍認定台股在走先前提及過的選舉盤，因藍白合作反覆，使得選情撲朔迷離，而民進黨緋聞問題也有不利影響，雖對於執政黨而言，一對一不會困難，但若在野整合即會有更多變數，且若民進黨只能透過在野分裂來取得大位，這種朝小野大的弱勢政府，在國會力量上就不會強，如此方向不明便是當前狀況；事實上距離選戰時間也不遠了，相信整體選情很快會有答案出來，行情便會慢慢回溫。

（文章來源：永誠資產管理處 投研團隊）

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